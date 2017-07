Vilafranca completa la zona esportiva amb una zona d'esbarjo per a gossos

Aquesta setmana i després d’uns treballs previs de neteja, han començat les obres d’un passeig per a vianants i bicicletes que connectarà el carrer de Guardiola i el balcó de les Clotes per darrere el cementiri de Vilafranca. D’aquesta manera es completa un recorregut paisatgístic des la Zona Esportiva a la muntanya de Sant Jaume, passant pel balcó de les Clotes, aquest nou passeig i el nou itinerari de vianants construït recentment seguint la carretera de les Cabanyes.

El passeig tindrà una urbanització sòbria mitjançant un pas de 2,5m d’amplada amb un paviment de formigó raspallat de color marró. Entre el passeig i el mur posterior del cementiri es preveu un drenatge de recollida d’aigües al peu d’un talús de terra que serà plantat amb una setantena d’adelfes blanques. També hi haurà l’enllumenat corresponent amb una desena de llumeneres eficients de led. A l’altre costat del passeig, es disposarà una filera d’arbrat amb una trentena d’exemplars entre alzines i xiprers.Aquest projecte permetrà urbanitzar adequadament el pas natural per darrere el cementiri,

Tocant a aquest nou passeig darrere el cementiri, es construirà una gran àrea d’esbarjo per a gossos aprofitant un espai buit de més de 3.000 m2. Serà un espai tancat on es podran deixar els gossos solts, situat a mig camí entre els barris de les Clotes i de l’Espirall, allunyat dels habitatges per tal que no causi molèsties al veïnat.

Alhora, fruit d’aquesta intervenció, es saneja també tot l’entorn en aquest àmbit que també integra els horts urbans i un aparcament existents, generant un espai ordenat i adequat per a usos lúdics i equipaments públics a Vilafranca.

Les obres està previst que s’allarguin uns 3 mesos.