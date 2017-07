El Govern reunirà el grup de peatges el dilluns 17 de juliol per exposar el nou model de vinyeta

El Govern ha convocat el grup de peatges aquest proper dilluns 17 de juliol per exposar el model de vinyeta que vol implantar a la xarxa viària catalana. En una entrevista amb l'ACN, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha detallat que "no anem a parlar de model de peatges, sinó de mecanismes de finançament de la xarxa viària. No estem parlant d'autopistes i autovies, sinó de totes les carreteres, independentment de la naturalesa i de la titularitat". Rull ha definit la vinyeta com un mecanisme de pagament per ús que es desglossa en una tarifa plana per als conductors residents i en una taxa basada en el temps de trajecte per als forans. D'altra banda, en l'entrevista el conseller de Territori també ha afirmat que el projecte de prolongació de l'autovia C-16 al Berguedà estarà enllestit després de l'estiu i ha vaticinat que entre setembre i octubre hi podrà haver un acord amb l'Estat per al traspàs de la B-23 i l'execució d'un carril Bus-VAO en aquesta via.

La Generalitat "ha fet un procés de participació i considera que pot posar sobre la taula un mínim comú denominador a l'entorn de la vinyeta", en paraules del conseller. Segons Rull, el que es reunirà aquest proper dilluns "serà un grup de peatges ampliat on interpel·lem col·legis professionals, sindicats, patronals, universitats i organitzacions supramunicipals".

"El primer objectiu de la vinyeta és aixecar barreres de tota la xarxa d'autopistes de pagament de Catalunya, siguin de l'Estat o de la Generalitat", ha conclòs Rull. En segon lloc, "es vol destinar tots els recursos que es dediquen a pagar peatges a l'ombra i bonificar peatges explícits al transport públic". El conseller ha estimat en uns 300 milions d'euros anuals la quantitat que es podria transferir dels peatges al transport públic. Tercerament, el nou sistema vol garantir "l'equilibri territorial" i destinar part dels recursos "a posar al dia la xarxa secundària de carreteres".

"Volem explicar aquest punt de partida a la reunió i obrir un termini perquè les diverses organitzacions es puguin fer seva la proposta i fer les aportacions pertinents per tancar el model. Necessitem un model propi de Catalunya i volem veure quin consens genera la proposta", ha sentenciat Rull. Segons estimacions del Govern, la vinyeta podria tenir un cost d'entre 40 i 110 euros per vehicle

Tanmateix, el titular de Territori ha lamentat que "la primera reacció de l'Estat davant de la vinyeta ha estat dir que no, perquè argumenta que no tenim dret a plantejar un model propi. Ens rebel·lem davant d'això". Segons Rull, la proposta de la Generalitat "s'acosta molt" a la de diversos països europeus i a la de la mateixa UE. "La paradoxa és que aquells que ens amenacen amb fer-nos fora de la UE impedeixen que Catalunya pugui desplegar un sistema que s'assembla molt al que demana la UE", ha afirmat.

Acord amb l'Estat sobre la B-23 entre setembre i octubre

També en l'àmbit de la mobilitat viària, Rull ha avançat que entre setembre i octubre la Generalitat i l'Estat poden tancar un acord sobre el traspàs de la via i la creació d'un carril Bus-VAO a la B-23. "Estarem en condicions d'un traspàs de la infraestructura amb el corresponent finançament. Però volem fer-ho d'acord amb el territori i que la B-23 no només tingui un carril Bus-VAO, sinó prolongar l'avinguda Diagonal fins el riu Llobregat i pacificar aquesta via. Cal recosir la ferida a banda i banda de l'autovia", ha apuntat el conseller. No obstant, Rull ha condicionat aquest possible acord al desenvolupament del referèndum de l'1-O.

Madrid "no pot imposar el traçat" de la Ronda del Vallès

El conseller també s'ha referit a la futura prolongació del Quart Cinturó entre Terrassa i Granollers. "Qui ha de dibuixar la Ronda del Vallès ha de ser la Generalitat, en el context d'un Pla de Mobilitat elaborat conjuntament amb els consells comarcals del Vallès Oriental i del Vallès Occidental", ha assenyalat. "La idea de fer una quarta variant de l'N-ll és una concepció antiga i radial. Volem una via que relligui bé el territori i amb capacitat de distribució i això ho ha de decidir el territori. No veiem Madrid imposant traçats al marge del consens territorial", ha afegit Rull, que ha previst que el Pla de Mobilitat estigui enllestit entre finals de 2017 i principis de 2018.

Sobre el tram d'obres de la B-40 que ja estan iniciades, el conseller ha exigit a l'Estat que "s'ha d'acabar d'una vegada el tram Olesa-Viladecavalls i no estem d'acord amb el termini de finalització situat al 2019. Es pot incrementar el ritme de les obres. S'han centrat els esforços en el túnel, però paral·lelament es podien haver avançat els treballs a Viladecavalls".

El projecte de prolongació de l'autovia C-16 al Berguedà, després de l'estiu

Per últim, el conseller de Territori i Sostenibilitat s'ha referit al projecte constructiu de prolongació de l'autovia C-16 al nord de Berga, que havia d'estar enllestit abans de l'estiu. Rull ha avançat que es requeriran "alguns mesos mes", probablement després de l'estiu, per tenir acabat el projecte constructiu d'acord amb els municipis implicats. "Hem de veure com es finança l'actuació. Volem pactar amb el territori perquè l'esforç econòmic del projecte no es qüestioni en el futur, especialment pel que fa als accessos", ha afegit. El projecte preveu prolongar l'autovia C-16 entre Berga i Cercs i construir un tercer carril reversible entre Cercs i Bagà.