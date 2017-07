Centenars de camions de residus descarreguen a diari a la cimentera dels Monjos i fan augmentar la contaminació

La possibilitat que té la cimentera Uniland des del 2010 de cremar residus urbans per cobrir les seves necessitats energètiques porta associat un altre fenòmen menys visible per part de la ciutadania però que també suposa una important càrrega contaminant afegida per al municipi. Es tracta dels centenars de camions de gran tonatge que desfilen a diari per la fàbrica transportant els residus que posteriorment es cremen per a produir energia.

Els camions, la major part d'empreses subcontractades per a fer aquest tipus de transport, entren a l'interior del terme municipal per la carretera BV-2176 procedents de la N-340 i des d'allà s'endinsen cap al polígon Pla de l'Estació pel carrer Vilanova fins arribar a l'accés de la cimentera. Allà fan cua esperant el torn d'entrada a l'interior de la fàbrica. Per a sortir fan el trajecte a l'inversa i, en cap cas, circulen pel casc urbà mongenc el que fa que la incessant circulació passi desapercebuda per part dels veïns.

La càrrega contaminant de CO2 dels camions de residus, que porten remolc i són de gran tonatge, és molt elevada. Félix Simón, portaveu dels veïns de Santa Margarida i Els Monjos contraris a la incineració de residus urbans a Uniland, explica que “per dir-ho d'alguna manera és un espectacle veure la desfilada diària i constant de trailers amb grans càrregues de residus. Van ben tapats per a complir la normativa de transport d'aquesta mena de material, però el que ningú controla és la contaminació que provoquen i que s'afegeix a la ja existent”.

La cimentera té un permís atorgat per la Generalitat que li permet cobrir un 33 per cent de la seva energia cremant residus. Per aconseguir aquests residus és imprescindible el transport i la presència dels camions de gran tonatge al polígon Pla de l'Estació, el que acaba provocant un bucle del qual no és fàcil trobar-ne la sortida. La batalla legal que veïns i ecologistes mantenen des de fa anys per anul.lar el permís de la Generalitat sembla, per ara, l'única solució.