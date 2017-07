Més d'un centenar d'expedients sancionadors per infraccions de l'ordenança de neteja a Vilanova

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha iniciat més d'un centenar d'expedients sancionadors a persones; propietaris d'establiments i entitats per incompliment de l'Ordenança municipal de Neteja de la Via Pública. Concretament, la Regidoria de Serveis Viaris ha iniciat el tràmit administratiu per sancionar infraccions que oscil·len entre els 150 euros en el cas de la brossa i els cartrons dipositats en papereres o fora dels contenidors i els 450 euros en el cas de pintades a les façanes. En cas de reincidir, les sancions poden arribar als 300 i 600 euros, respectivament.

Pel que fa a la tipologia i nombre d'infraccions, l'Ajuntament de VNG ha identificat 25 persones a qui sancionarà per realitzar necessitats fisiològiques al carrer; 6 expedients per pintades a façanes; 26 sancions per deixar la bossa de la brossa al costat d'una paperera o a la via pública; 27 sancions a establiments comercials per deixar cartrons al costat dels contenidors (els establiments estan obligats a disposar d'un servei de recollida d'aquests elements); 2 sancions per penjar propaganda en façanes no autoritzades de la via pública; 3 sancions per abocaments no autoritzats a les zones periurbanes; 2 sancions per abandonar mobles al costat dels contenidors i 14 sancions per no netejar l'espai ocupat per taules i cadires d'establiments de restauració.sancionadors 2

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú compta amb els serveis i els recursos adients per fer possibles una correcta gestió dels residus, ja siguin domèstics mitjançant el Punt Net i la Deixalleria mòbil, o bé el servei de recollida de cartró comercial gratuït en el cas dels establiments comercials. Així mateix, el telèfon gratuït 900 102 630 permet concertar la recollida de mobles, voluminosos i roba de manera gratuïta per a la ciutadania.

Campanya Viure! Vilanova!

Precisament amb la voluntat de coresponsabilitzar la ciutadania en l'estima i la cura de l'espai públic, l'Ajuntament de la ciutat ha iniciat recentment la campanya ‘Viure! Vilanova! és fàcil'. Mitjançant fórmules, emoticones i el llenguatge gestual, la campanya amb un to amable i positiu convida a relacionar-nos amb el nostre entorn de manera cívica.

La campanya Viure! Vilanova! se centra en tres qüestions que són les que concentren la major part de queixes ciutadanes en relació a l'espai públic: excrements de gossos al carrer; mobles i voluminosos al costat dels contendiros i pintades a les façanes, persianes i mobiliari urbà.