Ordre d'execució per fer la rehabilitació estructural completa de l'edifici desallotjat del carrer de la Unió

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a través de la regidoria d'Urbanisme i Habitatge ha determinat ordre d'execució per fer la rehabilitació estructural completa de l'edifici situat al número 17 del carrer de la Unió. Aquest immoble va ser desallotjat parcialment ahir a la tarda, com a mesura preventiva en detectar-se lesions importants en els forjats de fusta de l'estructura.

Els fets van succeir ahir dimecres a la tarda quan un veí va alertar efectius d'emergències, Bombers i Policia Local, en observar que el paviment del terra s'havia aixecat. En procedir a fer la inspecció per part d'aquests efectius i del responsable tècnic d'habitatge de l'Ajuntament i, en comprovar la tipologia de les lesions estructurals, es va decidir de manera col·legiada, i com a mesura preventiva, el desallotjament parcial de l'edifici.

L'immoble ubicat al número 17 del carrer de la Unió, que data del mitjans del segle XIX, ja havia estat objecte de requeriments per part dels serveis tècnics de la regidoria d'Urbanisme i Habitatge i ja havia realitzat la Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE), obligatòria per a tots els edificis d'habitatges que superen els 45 anys d'antiguitat i estava pendent d'executar les actuacions de rehabilitació. En aquest sentit, el regidor d'Urbanisme i Habitatge, Gerard Llobet explica que "el que fem des de l'Ajuntament és treballar conjuntament amb els propietaris, aprovar els plans de rehabilitació, però sobretot es tracta de de conscienciar, és molt important que els veïns coneguin quin és l'estat del seu edifici".

L'Ajuntament de VNG, a través dels serveis tècnics ahir ja va informar els veïns de la situació i va emplaçar-los a una reunió aquest dijous al migdia on se'ls ha informat de l'ampliació de l'expedient ja obert a l'edifici amb anterioritat, amb una ordre d'execució per fer la rehabilitació estructural completa de tot l'edifici, la part afectada i la que no ho està. Així mateix, ahir ja es va emplaçar la comunitat a procedir a fer un apuntalament correcte de l'edifici com a pas previ per autoritzar el retorn dels veïns als seus habitatges. A més, la comunitat de propietaris haurà de presentar en les pròximes setmanes un projecte de rehabilitació i consolidació estructural de tot l'edifici.



Inspeccions obligatòries per llei

Des de l'Ajuntament de VNG s'insisteix en l'obligació que els edificis d'habitatges amb més de 45 anys d'antiguitat realitzin la Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE). L'Oficina Local d'Habitatge de l'Ajuntament ha realitzat una campanya informativa durant els primers mesos de l'any i recentment ha estat la Generalitat de Catalunya qui ha enviat cartes als propietaris d'immobles comunicant-los que les ITE són un requisit obligatori per a aquests immobles d'ús residencial que sobrepassin els 45 anys d'antiguitat. Gerard Llobet expolica que "en el cas que s'hagi de generar una obra com a conseqüència de la ITE, aquestes obres estan bonificades, gairebé el 100% de l'impost d'obres, i també assessorem i tramitem els ajuts a la rehabilitació, sempre i quan es compleixin els requisits que demana la Generalitat".

Les inspeccions tècniques dels edificis d'habitatges han de ser realitzades per arquitectes, arquitectes tècnics, aparelladors, enginyers de l'edificació i graduats en ciències i tecnologies de l'edificació.