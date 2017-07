Olivella aprova el projecte d’abastament d’aigua al sector de la Plana Novella

L’Ajuntament d’Olivella ha aprovat el projecte d’actuacions especifiques a realitzar per l’abastament d’aigua al sector de la Plana Novella.

La portada d’aigua ATLL (Aigües Ter Llobregat) a la Plana Novella és un dels projectes estrella que esta impulsant l’actual consistori d’Olivella. La situació de la Plana Novella es delicada ja que des de sempre s’abasteixen d’aigua de pou, que amb la proximitat al mar i en èpoques de poca pluja o sequera te episodis de salinització, situació agreujada fa un any amb la contaminació d’amoni d’un dels pous d’abastament de la urbanització.

“La nostra dedicació des del primer dia que vam entrar a l’ajuntament és posar solucions a problemes històrics que acumula Olivella, com l’aigua de la Plana Novella, la situació urbanística del municipi o l’enllumenat públic”, assegura Marta Verdejo, alcaldessa d’Olivella.

Aquest projecte es va iniciar el juliol de 2016 amb el conveni amb la Mancomunitat intermunicipal Penedès Garraf, de seguiment i control del servei, i de les tasques administratives i tècniques per la portada d’aigua al nucli de Plana Novella. El cost total del projecte és de quasi 1.590.308 euros, dels quals l’Ajuntament ja ha aconseguit el finançament mitjançant subvencions de l’Agencia Catalana de l’Aigua, la Diputació de Barcelona i un crèdit avalat per la Diputació de Barcelona.

Un punt innovador d’aquest projecte és aprofitar les obres per canalitzar la fibra òptica entre Can Surià, el Casc Antic i la Plana Novella, que donarà servei d’internet d’alta velocitat. El projecte, que està en tràmit d’informació pública, te previst finalitzar a la tardor de l’any 2018.

En la línia de treballar per aconseguir fons i projectes per millorar Olivella, el passat ple de juny es va aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Garraf per l’execució del projecte “Garraf: camins, patrimoni i natura” per la conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural, cofinançat amb el fons europeu de desenvolupament regional FEDER.