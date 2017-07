Veïns de Cubelles i el Baix Penedès anuncien dos talls de l'autopista C-32 per exigir l'alliberament dels peatges

La Coordinadora Calafell i la Plataforma X la Mobilitat Cubelles han anunciat dos talls de l'autopista C-32 per reclamar novament l'alliberament dels peatges que hi ha al Baix Penedès. Les dues entitats, que aglutinen diversos partits polítics i associacions d'aquest tram del litoral, denuncien de nou el "col·lapse" en què es troba la C-31 –que creua pel mig els municipis- i insten els grups parlamentaris i el Departament de Territori i Sostenibilitat a adoptar mesures que afavoreixin l'ús de l'autopista. "Les converses estan en punt mort", ha explicat a l'ACN la presidenta de la Coordinadora Calafell, Sonia Mirambell. La previsió és fer la protesta just davant del peatge d'accés de Cubelles-Cunit els propers 28 de juliol i 11 d'agost a les 20 h.

Durant el darrer any, veïns, partits polítics i entitats de Cubelles i el Baix Penedès han convocat diversos talls a la C-31 per reivindicar la necessitat d'alliberar els peatges de la C-32, però els impulsors de la mobilització admeten que les protestes estaven mal plantejades: "Quan tallàvem la carretera, estàvem perjudicant els conductors de la C-31, que són els que no utilitzen els peatges. No era just", assenyala Sonia Mirambell. Ara les entitats convocants estan esperant que el Departament d'Interior concedeixi el vistiplau per traslladar la seva protesta a l'autopista.

La portaveu lamenta que les converses amb els grups parlamentaris i la Generalitat estan "estancades". Mirambell recorda que van traslladar a les formacions polítiques una proposta formal per alliberar els peatges, i critica que no n'hagin obtingut cap resposta. Al mateix temps, també insta la Generalitat a oferir millores imminents a la mobilitat de la comarca, ja que no comparteix el discurs del Departament de Territori i Sostenibilitat que emplaça a l'aplicació de la vinyeta com a alterativa al sistema de peatges actual.

En aquest sentit, Sonia Mirambell recela de les millores que la Generalitat preveu fer per reduir l'accidentalitat de la C-31. En una recent visita a Cunit, el Secretari de Mobilitat Ricard Font va anunciar una inversió d'1,3 MEUR per crear més passos de vianants, una nova rotonda i un carril bici que ajudin a reduir la velocitat dels vehicles que utilitzen aquesta travessia. "No són conscients que això empitjorarà l'embotellament que ja patim dia a dia", assegura Mirambell.