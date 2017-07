No vull pagar C-32 aplaudeix la implantació de la vinyeta pel 2019, desmarcant-se de l'oposició d'altres plataformes veïnals

La plataforma No vull pagar C32, que aglutina veïns del Garraf i el Baix Penedès contraris als peatges, ha aplaudit l'anunci del conseller Josep Rull per implantar la vinyeta a les autopistes l'any 2019. L'entitat es desmarca així de l'oposició manifestada per altres plataformes similars esteses arreu del territori, que reclamen la gratuïtat de les autopistes, i assegura que el nou mètode de pagament garantirà un millor control i gestió de les vies ràpides. "A la pràctica la vinyeta suposa un rescat de les autopistes del país", assenyalen en un comunicat, argumentant que a partir del 2019 seran únicament els usuaris els qui pagaran per circular, i no les arques públiques.

La plataforma assegura que el sistema de peatges actuals, amb l'aplicació de bonificacions i rebaixes, és "caduc i insostenible", i recorda que fa anys que reclama la implantació de la vinyeta com a solució al col•lapse de les vies gratuïtes i a la infrautilització de les autopistes de pagament. "Fins ara no havíem obtingut una resposta favorable de l'administració catalana", apunten els membres de l'entitat.

En aquest sentit, No vull pagar C32 defensa que la vinyeta permetrà millorar la gestió econòmica de les vies ràpides: "Ara no es pot mantenir el cost de les compensacions a les concessionàries, el pagament de bonificacions de preu i el cost dels peatges a l'ombra per part de les administracions públiques". La plataforma sosté que, amb la vinyeta, el cost del manteniment de les autopistes l'assumiran només els usuaris, sense necessitat de destinar-hi diner públic.

Finalment, l'entitat lamenta l'oposició que el govern espanyol ja ha mostrat vers la vinyeta i la seva implantació del 2019, i rebat l'argument del ministre Íñigo de la Serna, que va apuntar que aquest mètode suposaria una discriminació entre comunitats autònomes. "La discriminació en matèria d'infraestructures i peatges existents la patim històricament els ciutadans de Catalunya", etziba la plataforma.