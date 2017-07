Vilanova posa en marxa el procés per redactar un nou pla general

Redefinir els nous sectors de creixement de Vilanova, desafectant un sector com l'Ortoll -que deixarà de ser urbanitzable- és el principal objectiu del nou Pla general d'ordenació urbanística municipal, el tercer de què disposarà la ciutat des de la democràcia. La junta de govern local d'aquest dimarts ha aprovat el primer tràmit que donarà pas al futur planejament; es tracta de la licitació d'un avanç del pla que inclourà un estudi ambiental, social i econòmic així com les necessitats d'habitatge que preveu la ciutat. La contractació del servei de redacció del document tindrà un import de sortida de 149.199 euros. L'avanç del pla haurà d'estar acabat en un termini màxim de dos anys, per servir com a base del futur POUM.

"D'aquí a un parell d'anys tindrem una estratègia urbanística general", ha explicat el regidor d'Urbanisme, Gerard Llobet, aquest dimarts al matí en una roda de premsa. L'avanç del pla haurà d'incloure alguns sectors de sòl urbanitzable que previsiblement deixaran de ser-ho, com és el cas de l'Ortoll, un sector que els propers anys "no serà necessari desenvolupar", segons Llobet. Es tracta d'un "sector enorme de la ciutat" que a més està destinat bàsicament a sòl residencial i que, per tant, "no generarà activitat econòmica", segons el regidor. El responsable d'Urbanisme també ha destacat que la mateixa Generalitat demana canvis a l'Ajuntament en aquest sentit, tenint en compte que "tenir tant sòl urbanitzable no és necessari", i que la nova llei indica que tots els sectors classificats com a sòl urbanitzable que no s'han desenvolupat els darrers sis anys han de reconvertir-se en sòl no urbanitzable. "No és una prioritat", ha insistit Llobet. La protecció de la Platja Llarga, que actualment segueix sent urbanitzable, el desenvolupament de l'Eixample Nord o del sector Sant Jordi II seran altres dels temes claus que haurà de recollir el futur pla urbanístic municipal. Gerard Llobet ha assegurat que el plec de clàusules de la redacció de l'avanç del pla "s'ha treballat amb tots els grups municipals".

Falta de sòl per a activitat econòmica

El regidor d'Urbanisme ha assegurat que la falta de sòl per crear activitat econòmica és un dels aspectes bàsics que justifica la redacció del nou document. "Ara no tenim previsió de sòl industrial al pla general. Hi ha un desequilibri entre la necessitat de crear llocs de treball i l'habitatge", ha apuntat el regidor. El fet que el darrer pla és redactés l'any 2001, i que ara existeixi una nova Llei del sòl -de caire estatal- i una Llei d'Urbanisme -a nivell català- són altres motius de pes per abordar la redacció del POUM, segons el responsbale d'Urbanisme.

El futur pla haurà de tenir en compte "la greu problemàtica de les urbanitzacions marginals" a més de "fixar criteris de sostenibilitat per a nous creixements". A més, el document incorporarà el pla de catàleg de masies i cases en sòl no urbanitzable, el pla especial i catàleg de patrimoni -que actualment està en redacció- o el Pla de mobilitat urbana i sostenible, que està aprovat provisionalment.

Un acord de gener de 2012

El ple de l'Ajuntament de Vilanova va aprovar iniciar els treballs previs a la redacció d'un nou POUM el gener de 2012. El contracte aprovat aquest dimarts preveu quatre fases: un pla de treball; l'anàlisi i diagnosi; l'avanç de POUM i la valoració d'exposició pública i dels informes d'organismes competents, i per últim, el lliurament del document definitiu. Segons el govern, un cop s'iniciïn els treballs de redacció del POUM es posarà en marxa el programa de participació per recollir l'opinió de la ciutadania i les entitats i associacions.