Entra en vigor la prohibició de fer obres de major afectació a Sitges

El període de prohibició de fer obres de major impacte o afectació com són les obres d'enderroc, excavacions, fonamentació i estructura ha entrat en vigor com cada any el 15 de juliol i s'estén fins el 15 de setembre.

La prohibició pretén establir un període de pacificació dels treballs per respectar el descans i les activitats d'oci de les persones coincidint amb els dies de vacances i en un període en que la població flotant de la vila arriba a triplicar-se.

En canvi, sí son permeses la continuació o inici de les obres que afectin a l'interior de l'edifici o la construcció de murs, entre d’altres.

Durant aquest període, les activitats que estiguin permeses hauran d'ajustar-se a l'horari establert de 9.30 a 13.00 i de 14.00 a 19.30 hores de dilluns a divendres i de 9.30 a 15.00 hores els dissabtes.

El marc legal en aquest àmbit està recollit en les resolucions del Ple municipal de diversos anys i en l'ordenança de soroll.