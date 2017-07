La projectada línia d'autobús entre Vilanova, Vilafranca, Igualada i Manresa acumula dos anys i mig de retard

El departament de Territori i Sostenibilitat té projectada des de l'any 2015 una línia d'autobús interurbà que ha de connectar les quatre capitals de l'Eix Diagonal (Vilanova-Vilafranca-Igualada-Manresa). La línia, però, continua sense ser una realitat dos anys i mig després de la data prevista per la mateixa Generalitat per a inaugurar-la.

L'autobús interurbà a través de l'Eix Diagonal hauria de servir per a millorar la interrelació entre els municipis i, de passada, per a potenciar la vegueria Penedès. Actualment, una mitjana diària d'11.700 persones es desplacen entre el Garraf, el Penedès i l'Anoia per qüestions laborals o per temes d'oci. La major part d'aquests desplaçaments s'efectuen amb vehicle privat davant la falta d'alternatives en transport públic.

La línia d'autobús interurbà entre les quatre ciutats de l'Eix Diagonal es va idear per part de la Generalitat de manera paral.lela a la construcció de la via ràpida. Passats els anys, però, el projecte està aturat i, per tant, una de les funcions socials de l'eix no pot concretar-se sobre el terreny. Les deficiències de connexió en especial entre Vilafranca, Igualada i Manresa són molt evidents i, des de diversos sectors econòmics i socials, es reclama des de fa temps que es comencin a buscar solucions per un problema que s'allarga en el temps.

Els principals problemes es localitzen en el tram entre Vilafranca i Igualada, dues ciutats connectades de manera molt deficient a través del transport públic (1 autobús diari entre Vilafranca i Igualada i 2 en direcció oposada entre Igualada i Vilafranca). També hi ha greus problemes amb la major part dels pobles que estan radicats en el trajecte de la C-15 entre les dues capitals.