Cubelles replanta les palmeres mortes pel morrut del passeig de la Mota

L’Ajuntament de Cubelles, a través de la Mancomunitat Tegar del Garraf, com a mitjà propi que realitza el manteniment de les zones verdes del municipi, ha dut a terme la replantació de 17 unitats de palmeres de l’espècie Washingtònia robusta al passeig de la Mar Mediterrània. Es tracta de substituir les que han mort a causa de la infectació per morrut.



Les palmeres més afectades pel morrut (Rhynchophorus ferrugineus Olivier) són la canària (Phoenix canariensis) i la datilera (Phoenix dactylifera). És per això que, per mantenir l’estètica del passeig i no plantar una altre tipus d’arbrat, s’ha optat per la Washingtònia robusta. Els treballs han consistit, bàsicament, en la retirada de les soques existents, l’aportació de terra abonada, plantada de les palmeres i reg manual amb cuba.



També s’ha planificat la plantació de 6 unitats de Tipuana speciosa a l’avinguda del Prat per dotar a l’espai de zones d’ombra. Primer es farà una aportació de terra abonada de plantació i la plantada en sí de les Tipuanes. Es col·locaran dos tutors d’arbre de 2 metres i es farà un reg inicial manual amb cuba.



La despesa total de la replantació de palmeres i plantació de tipuanes és de 7.863,43 €.