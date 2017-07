Alerta per tempestes fortes arreu de Catalunya

Protecció Civil de la Generalitat (DGPC) ha activat l'alerta del pla Inuncat davant la previsió de fortes tempestes aquest diumenge a la tarda arreu de Catalunya. La situació de risc es veu agreujada a les carreteres catalanes coincidint amb l’operació tornada del cap de setmana. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), a partir del migdia i fins la nit es pot superar el llindar d’intensitat de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts en qualsevol punt de Catalunya. Les pluges més intenses afectaran sobretot les Terres de l’Ebre, interior de Tarragona, Lleida i Pirineu Central i Oriental. A mesura que avanci la tarda les precipitacions quedaran restringides a la meitat nord de Catalunya, afectant especialment al Pirineu Oriental. Els xàfecs poden anar acompanyats igualment de virulentes ratxes de vent, calamarsa o pedra. La DGPC demana extremar les precaucions en el medi natural, sobretot a prop de rius i rieres, i en la mobilitat.

Alerta en les excursions i a la carretera

Protecció Civil recomana consultar la meteorologia abans de fer cap activitat i suspendre-la si no hi ha suficients garanties de poder fer-la amb seguretat; si us sorprèn la tempesta en l'entorn natural allunyeu-vos de rius i rieres que poden incrementar el cabal d'aigua de forma sobtada i situeu-vos en un punt elevat; eviteu estar a prop d'elements metàl·lics si hi ha tempesta elèctrica.

Coincidint amb la gran mobilitat a les carreteres catalanes prevista per aquesta tarda de diumenge, Protecció Civil recomana extremar les precaucions en la conducció. No aparqueu vehicles en rieres o punts subterranis inundables, ni creueu rius o rieres si baixen amb aigua. Encara que sigui dins del vostre vehicle, podríeu ser arrossegats encara que no hi hagi gaire profunditat. Igualment, eviteu apropar-vos a les lleres de rius i rierols que poden recollir aigua caiguda conca amunt i poden créixer de forma sobtada.