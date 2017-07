Una avaria provocada per la tempesta d'aquest diumenge manté sense llum més de 400 abonats del Vendrell

Els efectes de la tempesta d'ahir diumenge es mantenen aquest dilluns al matí al Vendrell, on 416 abonats d'Endesa fa més de dotze hores que no tenen subministrament elèctric. Una avaria a una línia de mitjana tensió va interrompre el servei a última hora de la tarda i la companyia encara no l'ha pogut restablir. Fonts d'Endesa han explicat a l'ACN que personal de l'empresa es troba recorrent la línia per localitzar el punt concret de l'avaria i resoldre la incidència el més aviat possible. No obstant, la companyia elèctrica ha activat des de tres quarts d'onze d'aquest matí un grup electrogen per poder oferir subministrament als afectats ja que els tècnics encara no han pogut localitzar la incidència i no tenen previsió per al restabliment de la llum.