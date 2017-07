Els alcaldes de l'Ebre, el Camp de Tarragona i el Penedès avalen el projecte del Govern per treure els camions de l'N-340

Els alcaldes de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i el Penedès han donat aquest dilluns el seu aval a la proposta de la Generalitat per reduir l'accidentalitat de l'N-340 a base de desviar obligatòriament els camions cap a l'AP-7 amb un descompte als peatges, alhora que es vol bonificar el 100% dels trajectes interns que els residents facin utilitzant l'autopista. En una reunió amb els consellers de Territori i d'Interior, Josep Rull i Joaquim Forn, els alcaldes han acceptat el projecte del Govern i s'han emplaçat al setembre per concretar-ne els detalls i l'aplicació. Durant la trobada d'aquest dilluns a la tarda, Rull ha assegurat que la setmana passada el Ministeri de Foment va donar el vistiplau a les dues mesures proposades. La Generalitat resta ara a l'espera d'aconseguir l'entesa amb els transportistes.

Durant la reunió d'aquest dilluns a la tarda al Departament de Territori i Sostenibilitat, els consellers Josep Rull i Joaquim Forn han exposat als alcaldes la doble proposta que l'ACN va avançar el passat mes de febrer: desviació obligatòria dels camions per a què abandonin l'N-340 i utilitzin l'AP-7, i bonificació del 100% dels peatges per als residents que facin un viatge d'anada i tornada entre Alcanar i Vilafranca el mateix dia. A diferència de la proposta inicial, aquest cop s'ha ampliat la bonificació que s'aplicarà als transportistes per utilitzar l'autopista, que finalment serà d'entre el 42,5% i el 50% -en funció del tipus de desplaçament-.

Rull ha aplaudit el suport aconseguit dels alcaldes i ha assegurat que es tracta de mesures que s'aplicaran "de manera immediata". Fonts de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat han assegurat que el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, s'ha compromès personalment amb Rull a aplicar i finançar aquestes dues mesures per descongestionar l'N-340. Davant aquest compromís de l'estat espanyol, el calendari amb què treballa la Conselleria és que els desviaments dels transportistes i les bonificacions podrien estar en marxa entre finals d'any i principis del 2018. Rull ha subratllat que es tracta de mesures "transitòries" fins que la Generalitat desplegui el sistema de vinyeta a les autopistes.

"Retocar" el trànsit per evitar un "col•lapse"

Pel que fa al territori, a la reunió hi han assistit els alcaldes i representants municipals d'Alcanar, Amposta, Aldea, Camarles, l'Ampolla, el Perelló, Tortosa, l'Ametlla de Mar, Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, l'Ametlla de Mar, Altafulla, Mont-roig, Vila-seca, Cambrils, Torredembarra, Roda de Berà, Creixell, l'Arboç, Bellvei, el Vendrell, Castellet i la Gornal, Cunit, Santa Margarida i els Monjos, Vilafranca del Penedès i Subirats.

Al final de la trobada, l'alcalde del Vendrell i portaveu del denominat Pacte de Berà, Martí Carnicer, ha explicat a l'ACN que han rebut "amb sorpresa" l'anunci conforme l'estat espanyol avala les mesures per millorar la seguretat de l'N-340. "És positiu que Foment entengui la necessitat de fer un retoc per afavorir el trànsit del territori mentre no s'acabi de construir l'autovia A-7", ha destacat, recordant que les bonificacions pels desplaçaments interns és una mesura que els alcaldes ja van demanar fa dos anys al Ministeri en una visita a Madrid.

Carnicer ha definit les bonificacions dels veïns i el desviament de camions com a mesures "pal•liatives" mentre la Generalitat defineix com resol de forma definitiva la mobilitat al Penedès, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. L'alcalde del Vendrell s'ha referit així tant a la construcció dels trams inacabats de l'A-7 com a la implantació de la vinyeta com a sistema de pagament a les autopistes. "Les d'ara són mesures per no deixar el territori col•lapsat", ha afegit.

Una proposta "difícil" de rebutjar a l'Ebre

Des de les Terres de l'Ebre, l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha valorat positivament la proposta que defensa la Generalitat, entesa també com una mesura provisional i supeditada a l'existència futura de l'autovia gratuïta. "No és la solució òptima, la que ens agradaria, voldríem que fos universal i per a tot el trànsit però és la que està disposat a acceptar Foment", ha apuntat. Tot i això, considera que posicionar-se en contra d'aquesta oferta "si s'acaba plasmant i com a provisional", resultaria "difícil" perquè, actualment, pot permetre que "molts veïns i veïnes que treballen per la província de Tarragona" puguin utilitzar l'autopista sense pagar "mentre no tinguem una via ràpida i segura que sigui gratuïta com l'A-7".

Tot i que els consellers no han mostrat als alcaldes cap document que plasmi l'acord amb l'Estat, Tomàs ha mostrat la seva confiança en la paraula donada. Queda pendent però, segons ha recordat l'alcalde d'Amposta, conèixer la posició que els transportistes adoptaran davant aquesta mesura després del vistiplau dels alcaldes. Tomàs ha recordat que els consistoris afectats han estat fent front comú amb la Federació d'Autotransport de Tarragona (FEAT), molt crítica davant les mesures que inclouen l'obligatorietat del desviament amb la bonificació parcial dels peatges.