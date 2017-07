El port de Vilanova assoleix més de 100.000 tones de mercaderia el primer semestre

El port de Vilanova i la Geltrú especialitzat en mercaderia general ha assolit un tràfic de 101.166 tones de mercaderia durant el primer semestre, amb un increment del 43% respecte al mateix període de 2016. D’aquests tràfics destaca el bon comportament de la sal per al desgel (62%) que es continua situant com la primera mercaderia del port. També s’ha consolidat el silicat de ferro (10,5%) i s’ha reprès l’operativa dels productes siderúrgics (14%). Així mateix, s’han mantingut els tràfics de ciment (4,5%) i fusta (3%) i s’ha incorporat la ferralla (6%).

El gerent de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez Comes, valora aquest increment: “El port comercial de Vilanova continua el camí de la recuperació, consolida tràfics, incorpora nous productes, uns resultats fruit de l’esforç de tots els agents implicats en l’activitat”.



L’activitat comercial ha posicionat el port vilanoví com la sortida al mar del teixit industrial de la Catalunya interior i el corredor de l’Ebre. Aquesta instal·lació continua tenint vocació exportadora, esdevenint la porta de sortida als productes catalans. Aquest semestre s’ha exportat un 82% de productes com ara, sal per al desgel, ferralla, perfils d’acer i ciment. Principalment a països europeus i països del nord d’Àfrica. Pel que fa a la importació de silicat de ferro, fusta i productes siderúrgics procedent dels països de l’est i de països nòrdics.



Si s’acompleixen les expectatives per al segon semestre, el port vilanoví espera tancar l’exercici amb un important increment respecte a l’any passat, per continuar situant-se com a tercer port de Catalunya en l’activitat comercial.



Millora l’operativa dels grans vaixells



Així mateix, Ports de la Generalitat ha finalitzat aquests dies el dragatge de la bocana i el canal d’accés del port de Vilanova per recuperar el calat de set metres de profunditat, millorar la funcionalitat de la instal·lació i afavorir la maniobrabilitat dels grans vaixells. Les obres han tingut una inversió de 168.000 euros i un termini d’execució de quinze dies.



El calat de l’accés disminueix periòdicament a causa de la sorra que aporta la pròpia dinàmica del litoral, això fa que s’hagin de fer obres de manteniment per recuperar el calat.