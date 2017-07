Comencen les obres del camí de vianants entre Vilafranca del Penedès i Moja

La Diputació de Barcelona inicia aquesta setmana les obres de construcció del camí de vianants a la BV-2119 entre Vilafranca del Penedès i el nucli de Moja. Les obres tenen un pressupost de licitació de 505.401 euros i un termini d’execució de cinc mesos.

La carretera BV-2119 és molt utilitzada per a la comunicació entre ambdues poblacions. La secció de la carretera varia en tot el recorregut, sent l’ample de la calçada superior al previst per la normativa, fet que ha permès generar espai suficient al llarg del traçat per donar cabuda al camí de vianants.

La proximitat dels dos municipis, de 2,5 km, genera una circulació de vianants important en ambdós sentits. El fet de no existir fins ara un camí específic per a vianants, aquests s'han vist obligats a caminar per dins la calçada en la majoria de trams de la carretera, fet que ha generat situacions de perillositat tant per aquests com pels vehicles que circulen per la calçada.

Les obres comportaran una millora en la seguretat dels vianants, però també una reordenació dels accessos, amb la creació de guals a la zona de polígons, així com la urbanització de l’entorn i l’adequació del drenatge existent.