La línia L2 del bus urbà de Vilafranca donarà servei als barris de la Girada i Molí d’en Rovira

A partir del proper dilluns 31 de juliol es posarà en marxa l’ampliació de la L2 del bus urbà (línia verda) que implicarà bàsicament que es doni servei als barris de la Girada i del Molí d’en Rovira. Per aquests barris fins ara sols hi passava la línia L1 (línia vermella) i amb aquesta ampliació de la línia L2 els usuaris d’aquests barris podran anar fins al nou CAP Vilafranca Nord o a l’Hospital en uns 15 minuts o menys depenent de la parada.

Les noves parades de la línia L2 seran:

Estació Bus/Camp Cellerot

Av. Europa/El Parquet

Rbla. Girada/Rbla. Generalitat

Av. Lluís Companys/Rbla. Girada

Av. Garraf/Ricard Fortuny

Gral. Vallès/Dr. Fleming

Melió/Av. Barcelona

Av. Barcelona/Míser Rufet (Estació Tren)

Igualada/General Zurbano

Amb aquesta ampliació també s’arribarà als residents del sector nord del Molí d’en Rovira tocant a l’av. Barcelona i a l’antiga Cinzano.

L’ampliació de recorregut suposarà que els usuaris residents a la resta de barris de Vilafranca també estiguin millor comunicats a través de la línia L2 amb equipaments importants com l’Estació d’Autobusos, els Jutjats, la llar d’infants El Parquet, l’escola Dolors Piera, el nou Institut de la Girada o el Centre Sociosanitari Ricard Fortuny.

Amb la modificació del recorregut, la L2 ja no s’aturarà a les parades següents:

Amàlia Soler / Cal Bolet,

Pl. Estació,

Pines / Milà Fontanals,

St. Sadurní / Mas i Jornet

Espirall / Ptge. Lluís Mata

Aquestes parades suprimides queden suplides per les parades noves que es troben situades a pocs metres a la rodona.

Els horaris de sortida de les Línies L1 i L2 seguiran sent el mateixos, si bé caldrà consultar els horaris de pas per les noves parades de la línia L2, que es trobaran distribuïts per diferents punts de la vila, amb afluència de població i d’usuaris del bus urbà.

Els nous horaris també estaran disponibles a la web http://serveisurbans.vilafranca.cat/mobilitat/transport-public