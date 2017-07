L'1 d'agost entra en funcionament l'àrea verda al barri de Ribes Roges

A partir de dimarts 1 d'agost entrarà en funcionament l'àrea verda d'estacionament regulat al barri de Ribes Roges, un cop ha finalitzat la intervenció sobre la mobilitat i l'accessibilitat d'aquesta part de la façana marítima. La transformació d'aquesta part de Vilanova i la Geltrú ja es va iniciar el darrer Mandat Corporatiu amb millores al parc de Ribes Roges i al passeig Marítim que han continuat enguany amb accions de millora de l'accessibilitat i reducció del trànsit de vehicles al barri de Ribes Roges. Amb l'objectiu de posar en marxa mesures que ja recull el Pla de Mobilitat aprovat pel Ple de l'Ajuntament de VNG en favor d'una major accessibilitat i seguretat per als vianants i les bicicletes, s'han realitzat accions com la millora dels passos de vianants; l'ampliació de voreres i la creació d'aparcaments de motocicletes a les cruïlles que augmenta la visibilitat dels vehicles respecte dels vianants i les bicicletes i per tant, augmenta la seguretat en els creuaments.

El regidor de Projectes i Obres, Serveis Viaris i Mobilitat de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Joan Giribet, ha afirmat que la intervenció realitzada a Ribes Roges "no té una finalitat recaptatòria i no és només una intervenció per regular l'aparcament sinó que el plantejament inicial és la reducció del trànsit al barri de Ribes Roges". Per això, ha explicat el regidor Giribet "s'incrementa la zona per a vianants i per fer possible l'accessibilitat, en els carrers on les voreres són més estretes s'amplia el pas per a vianants amb una zona delimitada paral·lela a la vorera". A més, s'ha creat un nou carril bici de servei, no de passeig pensat "per ajudar en el recorregut cap a l'escola Llebetx" que també connecta directament Ribes Roges amb el centre de la Vila, ha dit el regidor de Mobilitat, amb l'objectiu de "fomentar l'ús de les bicicletes i un transport més sostenible".

Zona 30km/h

Respecte la zona 30 km/h que s'ha implantat en aquest barri de VNG, el regidor Joan Giribet ha explicat que és una mesura que recull el Pla de Mobilitat, aprovat pel Ple de Vilanova i la Geltrú, que contempla "la reducció de la velocitat de vehicles a les zones urbanes" així com "millorar l'accessibilitat i promoure l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport". En aquest sentit, aconseguir que els vehicles circulin a 30 km/h no és només conseqüència de la senyalització viària sinó que cal implantar mesures que afavoreixin un trànsit més amable on es prioritzi el pas dels vianants i les bicicletes per davant el vehicle motoritzat. Cal implantar mesures que canviïn la percepció del barri com un espai més amable amb una mobilitat més sostenible. Així doncs, entre les accions que s'han dut a terme per aconseguir aquest objectiu hi ha la incorporació de nous passos de vianants; millora de la visibilitat amb la creació d'aparcaments per a motocicletes abans dels passos de vianants; incorporació d'espai per a vianants en calçada al costat de les voreres estretes i reducció dels carrils de circulació, entre d'altres. Des del Govern municipal s'aposta per implantar aquestes mesures que poden comportar la reducció de places d'estacionament per al vehicle privat però que afavoreixen una mobilitat més sostenible i una reducció del trànsit a Ribes Roges.

Tarifes àrea verda

En relació a les tarifes a aplicar a l'estacionament de l'àrea verda durant els mesos de juliol i agost (excepcionalment aquest any només durant el mes d'agost), es recull a l'ordenança fiscal que regula l'estacionament regulat i contempla els següents supòsits:

C) Tarifes Zona verda Ribes Roges

(1) Residents: Persones físiques empadronades o que siguin propietaris d'habitatges als carrers delimitats a l'acord de Ple de 13 de març de 2017 de creació de la zona verda de ribes Roges, al Passeig de Ribes Roges, la Plaça d'Adarró o els números senars de la Rambla de Lluís Companys.

Persones jurídiques o entitats amb seu o que siguin propietaris d'habitatges als carrers delimitats a l'acord de Ple de 13 de març de 2017 de creació de la zona verda de ribes Roges, al Passeig de Ribes Roges, la Plaça d'Adarró o els números senars de la Rambla de Lluís Companys.

(2) Residents VNG: Persones físiques empadronades a Vilanova i la Geltrú, no incloses com a Residents..

Persones jurídiques o entitats amb seu a Vilanova i la Geltrú, no incloses com a Residents.

(3) No Residents: Persones físiques, jurídiques o entitats no incloses en els apartats anteriors.

El regidor Giribet ha reiterat que la iniciativa d'implantar l'àrea verda al barri de Ribes Roges "no és una mesura recaptatòria" i prova d'aquest fet és que l'estacionament s'ha reduït al voltant d'un 18%, unes 220 places d'aparcament. L'objectiu a l'hora d'implantar aquestes mesures, incloses en el Pla de Mobilitat, és fer possible a VNG una mobilitat més sostenible millorant l'accessibilitat i la seguretat. En aquest sentit, Joan Giribet ha explicat que s'han creat nous aparcament per a motocicletes que per millorar la visibilitat a les cruïlles se situen en aquests punts.

Canvis en els sentits de circulació

Les millores al barri de Ribes Roges també inclouen modificacions en el sentit de circulació de dues illes. D'una banda els carrers que envolten el carrer dels Almogàvers, passarà a ser de circulació en sentit antihorari (contrari a les agulles del rellotge), facilitant l'accés a l'aparcament d'aquest carrer. També serà de sentit antihorari el voltant de l'illa de cases de la confluència entre els carrers de Joan de la Cosa, Alexandre de Cabanyes i ronda de la Mar Mediterrània, amb l'objectiu de millorar la seguretat de la cruïlla dels carrers d'Alexandre de Cabanyes amb ronda de la Mar Mediterrània.