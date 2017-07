Cinc ferits greus entre els més de 50 viatgers afectats pel xoc d'un tren de la línia de Vilanova a l'Estació de França

El xoc d'un tren de Rodalies amb el topall final de la via a l'Estació de França ha causat cinc ferits greus entre els 50 viatgers afectats per l'accident i la trentena que encara resta pendent de valorar el seu estat, segons ha informat Protecció Civil. Del total, 18 han hagut de ser traslladats a l'hospital. L'accident s'ha produït a un quart de vuit del matí a la via 11 de l'estació quan per circumstàncies que es desconeixen el tren ha topat per encalç amb el final de via durant les maniobres d'estacionament. El tren, de la línia R2 sud, havia arribat a l'estació de Sant Vicenç de Calders, d'on havia sortit a les 6.02 hores. Tot i el sinistre, la circulació de la resta de trens no es veu afectada, més enllà de la vaga convocada pels treballadors de la companyia per a aquest divendres.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es troba al lloc dels fets atenent als diversos ferits, entre els quals hi ha el conductor, segons Protecció Civil, que ha activat l'alerta del pla Ferrocat. Pel que fa els Mossos d'Esquadra, hi han desplaçat nou dotacions.

L’Ajuntament de Barcelona ha activat el seu Protocol d’Actuació per Múltiples Víctimes. Fins al lloc de l’accident s’han desplaçat 11 dotacions dels Bombers de Barcelona, diverses patrulles de la Guàrdia Urbana, i nou patrulles dels Mossos d’Esquadra.

Per la seva banda, Renfe ha anunciat que investigarà les causes de l'accident. La circulació de la resta de trens no s'ha vist afectada, dins dels serveis mínims de la vaga convocada per a aquest divendres.