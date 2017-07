El sender de la Via Augusta estarà senyalitzat abans que acabi l'any

El Castell de Subirats va ser l’escenari excepcional de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes del dijous 27 de juliol. L’alcalde de Subirats, Pere Pons, havia proposat la celebració del plenari en aquest espai amb motiu dels actes commemoratius dels 1100 anys de la construcció del castell.



En el primer punt de l’ordre del dia, el gerent del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Francesc Rosell, va presentar el projecte executiu del Sender de la Via Augusta, que començarà durant el mes d’octubre i finalitzarà el desembre d’enguany. Rosell va informar que aquesta setmana el Consell Comarcal ha licitat el projecte, que té el suport de la Diputació de Barcelona.



Amb la recuperació del Sender de la Via Augusta al seu pas per l’Alt Penedès, el Consell Comarcal vol crear un nou producte de turisme cultural que contribueixi a dinamitzar el territori i a sensibilitzar la població envers el patrimoni cultural i natural del Penedès.



El traçat transcorre per 13 municipis de l’Alt Penedès i té una llargària de 50 Km, més uns 21 Km de variants. La senyalització consistirà en 8 panells genèrics, amb forma de mil·liaris romans, ubicats a les diferents estacions de tren presents al llarg del sender, i 22 panells temàtics, també amb forma de mil·liaris, repartits al llarg del sender, especialment a les entrades i sortides dels nuclis urbans. Els mil·liaris estaran folrats amb vinils amb informació detallada de l’entorn immediat i amb una explicació d’un tema de l’època romana. Els mil·liaris tindran forma tubular; faran 2,3 m d’alçada i 55 cm de diàmetre, i seran d’acer galvanitzat amb formigó armat a l’interior.



La senyalització dels mil·liaris es complementarà amb 395 plaques metàl·liques de 15 cm de diàmetre, instal·lades cada 200 metres, amb un logotip de reconeixement del sender, i amb 1.463 senyals pintats, cada 50 m, sobre superfícies ja existents i que permetin l’ús.



El gerent del Consell Comarcal va informar que a l’octubre començaran tots els treballs d’adequació del sender (desbrossada, guals de riera, millora del ferm en algun tram, elements de seguretat viària i adequació de les zones dels mil·liaris); després s’instal·larà la senyalització i es farà el material informatiu i publicitari.



En el segon punt de l’ordre del dia del Consell d’Alcaldes de l’Alt Penedès, el president del Consell Comarcal i alcalde de les Cabanyes, Francesc Olivella, va explicar que els treballs per a la redacció del Pla Territorial Parcial del Penedès continuen endavant amb les aportacions i la nova informació que van fer els ajuntaments després de la presentació de la primera proposta inicial. Olivella va dir que, “tot i que els treballs avancen a bon ritme, és molt complex fer un Pla global que articuli els 4 plans parcials existents prèviament a les 4 comarques del Penedès, i que, a més, incorpori les aportacions que arriben des dels ajuntaments”.



En el tercer punt de l’ordre del dia, el president del Consell d’Alcaldes i alcalde de Vilobí del Penedès, Francesc Edo, va presentar el projecte “No puc esperar”, una iniciativa de l’Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya i de la Unitat de Malalties Inflamatòries Intestinals de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta. Amb aquesta campanya es vol identificar i deixar utilitzar els lavabos d’institucions, associacions, establiments hotelers i establiments comercials, de manera ràpida i gratuïta, a les persones amb malalties digestives. Aquesta persones disposaran d’una la targeta que els serà lliurada pels equips mèdics d’unitats de Malalties Inflamatòries Intestinals i serveis de l’Aparell Digestiu i que els servirà per identificar-se en els establiments col·laboradors. El president del Consell d’Alcaldes va demanar que els ajuntaments que encara no ho hagin fet, s’adhereixin a la iniciativa i la facin extensiva a totes les empreses i establiments del seu municipi.



En el torn obert de paraules, els alcaldes va acordar fer noves sessions del Consell d’Alcaldes en espais emblemàtics diferents de la seu del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, on es reuneixen habitualment, “per trepitjar territori i conèixer les problemàtiques municipals de primera mà”.