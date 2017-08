Activada l'alerta del Procicat per l'onada de calor que afecta Catalunya. EIX

Protecció Civil ha activat aquest divendres al matí l'alerta del Pla de Protecció Civil Procicat per l'onada de calor que afecta Catalunya. Es tracta d'un episodi continuat de temperatures extremes amb avisos de calor dilluns, dimecres i dijous i es preveu que continuï aquest divendres i dissabte. Les comarques que es veuran més afectades per les altes temperatures són les de la Catalunya Central, Barcelonès, Maresme, les comarques de Lleida i les de les Terres de l'Ebre. En alguns indrets més càlids els termòmetres es poden enfilar fins als 40 graus. La cap de guàrdia de Protecció Civil, Rosa Mata, recomana evitar l'exposició al sol sobretot a les hores centrals del dia, refrescar-se, hidratar-se bé i tenir especial cura amb els nens, gent gran i persones que pateixin algun tipus de malaltia.

Aquest dissabte es preveu que l'afectació de temperatures extremes es redueixi a les comarques de la demarcació de Lleida i al Solsonès, Anoia i Bages.

L'Agencia de Salut Publica de Catalunya (ASPCAT) ha indicat que el Pla d’actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut (POCS) es manté en fase 2 d’alerta.

Així mateix, Protecció Civil manté activada la prealerta del Pla Infocat davant la previsió d’alt risc d’incendi forestal a una vintena de comarques, que són Alt Penedès, Baix Llobregat, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Anoia, Bages, Berguedà, Osona, Solsonès, Moianès, Gironès i la Selva, Garrigues, Segrià, Segarra, Noguera, Urgell, Alt Camp i Conca de Barberà.

Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona també ha activat el pla d’actuació per onada de calor en fase d’alerta. Durant l'activació del pla un dispositiu de professionals coordinats pel Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) serà al carrer en les franges de més calor per repartir aigua a les persones sense sostre i informar-les de la possibilitat d’utilitzar els espais climatitzats durant les hores de més calor. Aquests professionals alerten també els serveis d’emergències mèdiques en cas de detectar alguna persona en situació de risc pels efectes de la calor.

Segons ha indicat l'Ajuntament, en aquells casos en què es considera convenient, s’activen mesures per evitar que les persones amb major risc surtin al carrer en les hores del dia de més calor, a través de la concessió puntual d’àpats a domicili, el lliurament de ventiladors o l’atenció personalitzada a domicili.

D'altra banda, i també amb l’objectiu d’evitar l’estada al carrer de les persones fràgils, s’activen mesures de permanència o perllongament de les activitats als centres climatitzats com casals d’avis o centres de dia per a persones grans i per a persones discapacitades.