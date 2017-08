Protecció Civil desactiva l'alerta per l'onada de calor

Protecció Civil ha desactivat aquest dissabte al vespre l'alerta del pla Procicat per l'onada de calor perquè s'ha donat per finalitzat l'avís de temperatures extremes. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dissabte els termòmetres han marcat nivells de calor elevats però la temperatura màxima ha estat, en general, similar o entre 1 i 4 graus més baixa que divendres, i cap estació ha assolit els 40 graus. Durant els dos dies que ha durat l'alerta del pla per onada de calor, el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) ha estat fent tasques d'informació i atenció als col·lectius vulnerables de la ciutat. En total, s'han atès un centenar de persones però cap de gravetat. Per la seva banda, el Sistema d'Emergències Mèdiques ha informat que s'han atès una cinquantena de persones per incidències relacionades amb la calor.