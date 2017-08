Camp de treball a l'Ortoll-Sant Gervasi per recuperar l'entorn natural de Vilanova. Ajuntament de Vilanova

L'Associació Garraf Coopera, que impulsa entre altres objectius, una cultura dels espais naturals que contribueixi a un canvi en la relació de les persones envers el medi ambient, promou un camp de treball a la zona de l'Ortoll entre el 19 d'agost i el 3 de setembre.

El camp, que es desenvoluparà en els terrenys del Turó del Sèu, compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que ha fet una cessió d'ús en custòdia d'aquests terrenys.

El regidor d'Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient, Gerard Llobet, ha destacat en roda de premsa que la col·laboració de l'administració amb les entitats de la ciutat serveix en aquest cas "per potenciar el treball col·laboratiu, solidari, voluntari, i per incidir en la coeducació i el turisme verd, recuperant un entorn natural de la ciutat i millorant el nostre patrimoni".

El camp vol posar en valor la tradició agrícola i ramadera del territori, i es complementarà amb el projecte dels Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, Lluçà i Llívia de recuperar l'antic camí ramader de la Cerdanya a Marina que passava per aquesta zona i al qual s'ha afegit l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Gerard Llobet ha explicat que, paral·lelament l'Ajuntament treballa amb el Consell Comarcal del Garraf per recuperar camins i rutes patrimonials amb fons europeus, i que demanarà a la Generalitat que declari la protecció jurídica d'aquest camí ramader.

A banda del finançament de l'Ajuntament, i de l'ajut per allotjar els 25 participants (15 internacionals i 10 locals) al Molí de Mar, el camp compta també amb el suport de diverses empreses del territori.

El coordinador del camp, Roger Pérez, ha explicat que els treballs se centraran a la zona del Turó del sèu, recuperant murs per la tècnica de la pedra seca, fent una petita excavació arqueològica per trobar la fàbrica del sèu, documentada al 1907, o eliminant les plantes invasores per recuperar el camí.

La finalitat és donar suport i posar en valor l'entorn natural, i continuar els treballs de recuperació i custòdia del territori.

El camp ocuparà un espai d'unes 100 hectàrees, des del torrent de la Ramusa fins al torrent de Santa Maria, espai conegut popularment com l'Ortoll i Sant Gervasi.

A banda d'afavorir la protecció i millora de l'entorn natural de Vilanova i la Geltrú, es potencia el treball cooperatiu, solidari i voluntari, posant en valor el respecte mediambiental, l'eco-educació i models alternatius d'aprenentatge.

A més del treball de camp, els joves faran activitats de dinamització i cohesió de grup, activitats de lleure, amb excursions o visites a la ciutat i a l'entorn; i formació i estudi sobre història local, arqueologia o la flora de la zona.