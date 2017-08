Les obres del passeig i l'àrea per a gossos de Vilafranca estaran acabades al setembre

Divendres passat el regidor de Territori , Serveis urbans i Medi ambient, Josep M. Martí, va visitar les obres d’un passeig per a vianants i bicicletes que connectarà el carrer de Guardiola i el balcó de les Clotes per darrere el cementiri de Vilafranca. El regidor va fer la visita acompanyat per Antonio Díaz i Patro Recober, presidents de les Associacions de Veïns de l’Espirall i de les Clotes, respectivament, que són els dos barris que quedaran connectats per aquest nou vial de vianants. Josep M. Martí ha destacat que aquest nou itinerari, de 240 metres de llargada i de 2,5 metres d’amplada, completarà “un recorregut paisatgístic des de la Zona Esportiva a la muntanya de Sant Jaume, passant pel balcó de les Clotes, aquest nou passeig i el nou itinerari de vianants que s’ha fet seguint la carretera de les Cabanyes”. El passeig tindrà un paviment de formigó raspallat de color marró, enllumenat i arbrat.

El regidor també ha posat èmfasi en la nova zona d’esbarjo per a gossos que es posarà en marxa amb aquest projecte. “Amb 3.000 m2 serà la zona per a gossos més gran de Vilafranca, que donarà servei també als usuaris dels dos barris”, ha dir Martí.

Al setembre es preveu que el passeig ja estigui obert i tan sols quedarà per a l’hivern la plantació dels arbres, ja que a l’estiu no és l’època adequada per fer-ho.

El regidor de Territori ha remarcat, finalment, que aquesta és una nova mesura per endreçar paisatgísticament els entorns de Vilafranca i connectar barris i municipis, com poden ser també la plantació d’arbres als camins o la construcció d’un itinerari de vianants i bicicletes entre Vilafranca i Moja, que farà properament la Diputació de Barcelona.