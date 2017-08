Canyelles intensifica el treball a les urbanitzacions del municipi

L’ordenament urbanístic i la dotació de serveis a tots els sectors del municipi és una de les màximes prioritats de l’Ajuntament de Canyelles. El municipi té diversos projectes urbanístics en marxa seguint un exhaustiu pla de treball amb el clar objectiu de reduir els dèficits històrics que patien les urbanitzacions i millorar la qualitat de vida dels veïns.

Les Palmeres n’és un clar exemple. Posar el seu procés urbanístic en marxa era una de les grans apostes de l’equip de govern que lidera Rosa Huguet i, després de més de quaranta anys, la situació es va aconseguir desencallar i les obres estan en marxa des del 2014. S’estan fent per fases, adequant-se en tot moment a la situació dels veïns, establint quotes baixes, per evitar que el cost sigui un trasbals en les economies familiars. En aquest sector ja s’han fet actuacions sobre la xarxa de sanejament, entre les quals destaca la construcció d’una estació de bombeig d’aigües residuals, ja en ple funcionament. També s’ha fet la pavimentació dels carrers i tot just ara se n’ha acabat la segona fase. I tal com es va fer en acabar la primera fase, la brigada municipal està fent els treballs per millorar els accessos als habitatges i encaixar la nova pavimentació amb les entrades a les parcel·les i les cases. Paral·lelament, també s’estan fent alguns trams de voreres.

Un cop acabat aquest procés, la següent fase del projecte és la instal·lació del nou enllumenat públic, prevista per aquest mateix any. Després vindrà el clavegueram i la millora de la xarxa d’aigua.

Projecte de reparcel·lació a Vora Sitges

Un altre dels sectors on s’està actuant és Vora Sitges. En aquesta urbanització s’estan fent els treballs inicials de pavimentació, prevista per al setembre, en alguns carrers per facilitar els accessos dels veïns als habitatges. Són actuacions que porta a terme l’Ajuntament com a pas previ al procés d’urbanització del sector, que acabarà de dotar-lo amb tots els serveis. L’Ajuntament de Canyelles ha reprès el procés urbanístic de Vora Sitges amb la posada al dia del projecte de reparcel·lació, que s’està refent. El procés urbanístic es va aturar fa deu i ara es torna a posar en marxa. El primer pas és l’actualització de la realitat de la propietat i la posada al dia del projecte de reparcel·lació, necessària després de tants anys. El procediment per urbanitzar aquest sector serà el mateix que a les Palmeres, per fases i amb quotes baixes per als veïns, treballant pas a pas.

També s’està treballant en els projectes de reparcel·lació de Daltmar i Muntanya del Mar. Pel que fa a Califòrnia, un cop estigui recepcionada per l’Ajuntament, aquest posarà en marxa el pla de millora i regulació del trànsit, com també de reductors de velocitat i millora de seguretat.

A tot això cal afegir les diverses actuacions de manteniment i millora dels espais públics i dels serveis generals que es fan de manera continuada a totes les urbanitzacions i nuclis urbans. Una de les màximes preocupacions de l’equip de govern és tenir cura que tot estigui en ordre i vetllar pel manteniment d’aquests serveis i de la qualitat de vida dels veïns. És molt important continuar funcionant, tot i les dificultats, apunta l’alcaldessa Rosa Huguet. Cal tenir en compte que el municipi està integrat per onze urbanitzacions i diversos nuclis urbans, amb diferents realitats, particularitats i problemàtiques a les quals l’Ajuntament va donant resposta.

La nostra voluntat, assegura Rosa Huguet, és que les urbanitzacions, en els pròxims anys passin a ser nuclis amb els mateixos serveis que el poble. El nostre treball va encaminat a unificar tot el municipi i a millorar la qualitat de vida de tots els veïns.

Parcel·les en condicions

En aquests últims anys, a més, l’Ajuntament de Canyelles també ha tractat amb especial interès la problemàtica sobre la neteja de les parcel·les, per garantir la seguretat dels ciutadans davant del risc d’incendis forestals. S’ha incrementat la vigilància per detectar de forma preventiva aquells espais amb un major risc i es van aprovar unes ordenances fiscals per sufragar les despeses derivades de la neteja de parcel·les, quan l’Ajuntament hi ha d’actuar subsidiàriament. És obligació dels propietaris de parcel·les mantenir-les netes de vegetació. Si no es fan aquestes neteges, l’Ajuntament pot actuar d’ofici, si considera que hi ha una situació de perillositat. El procés és llarg perquè és el jutge qui ha d’autoritzar aquest tipus d’actuacions, però finalment es duen a terme.