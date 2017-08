Acaba el procés de remodelació de l'estació de Renfe de Lavern-Subirats

L'estació de Renfe de Lavern-Subirats ja té acababa la seva remodelació després de gairebé mig any d'obres. El baixador disposa de nous ascensors que permeten l'accessibilitat al recinte de persones amb mobilitat reduïda, ha millorat la informació amb l'usuari amb la instal.lació de panells electrònics i ha reforçat les tanques perimetrals per a limitar l'accés des de l'exterior.

L'estació de Lavern-Subirats, a més de donar servei als veïns dels pobles de la zona, també és un important punt d'atracció turística. L'oficina de turisme de Subirats està ubicada al mateix baixador i, a més, l'equipament és utilitzat com a “park and ride”. Des de l'estació igualment hi ha la possibilitat d'iniciar diferents recorreguts en bici. Tot això fa que el projecte de reforma que ara acaba fos molt esperat per part de la comarca.

Un cop acabada la milora de Lavern-Subirats, la propera actuació de la que s'ha d'estar pendent és la de l'estació de Santa Margarida i Els Monjos que està en marxa des de fa uns mesos. Tot i amb això, no hi ha calendari encara ni pel baixador de Sant Sadurní d'Anoia ni tampoc pel de Vilafranca del Penedés que esperen des de fa anys unes obres molt necessàries en els dos casos.

Un altre dels problemes són els actes de vandalisme que es produeixen en el conjunt de la xarxa d'estacions de Renfe. En el casos de Lavern-Subirats i Santa Margarida i Els Monjos, per exemple, ja s'han hagut de canviar els vidres dels ancensors abans de ser inaugurats degut a diferents bretolades. També hi ha hagit pintades i d'altres accions.