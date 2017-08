El trànsit de tractors per la N-340 i la C-15 fa augmentar el número d'infraccions de circulació

L'inici del periode de verema torna a portar associat aquest any la problemàtica del trànsit de tractors per les vies ràpides del Penedès. La Generalitat otorga permís als tractors i les veremadores per que circulin per la N-340 i la C-15 per a fer el desplaçament des de les zones de cultiu fins les caves. Aquesta circumstància fa que en alguns trams d'aquestes vies hi hagi un important flux d'aquest tipus de maquinària.

La presència dels tractors amb remolc i, sobretot, de les gran veremadores fa que la resta de vehicles hagin de seguir un ritme lent fins que tenen l'oportunitat de fer l'avançament preceptiu. Amb tot, el número d'infraccions i situacions de risc es dispara durant aquest periode degut a la impaciència d'alguns automobilistes i també d'alguns camioners que, sovint, acaben duent a terme accions de perill per a la resta del trànsit.

Un punt negre de traçat de la N-340, per exemple, es localitza a la gasolinera ubicada entre els termes municipals de Santa Margarida i Els Monjos i L'Arboç, a prop de la intersecció que condueix fins al centre escolar de Camp Joliu. En aquesta gasolinera no és estrany veure com camions de gran tonatge, davant la impossibilitat d'avançar a la mateixa N-340, aprofiten l'accés a l'equipament per a deixar el traçat de la carretera, prémer l'accelerador i avançar el tractor o la veremadora per l'interior del recinte. Posteriorment es reincoporen al vial principal havent deixat enrera la màquinària pesada.

En el conjunt de la N-340 i la C-15, el número de punts conflictius és elevat, en especial degut a l'elevada circulació que es registra en els dies laborables. La variant de la N-340 al seu pas per Vilafranca i Santa Margarida i Els Monjos o diversos trams de la C-15 com el de Puigdàlber en són alguns d'ells.

La manca de vials alternatius que permetin al pas de tractors i veremadores amb les garanties de seguretat necessàries per als pagesos que les condueixen fa, a més, que la presència d'aquests vehicles es mantingui. Més control policial i major concienciació dels conductors són les úniques solucions a curt termini.