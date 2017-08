Les obres del camí de vianants Vilafranca-Moja començaran el 4 de setembre

El proper dilluns 4 de setembre està previst que s’iniciïn els treballs de l’obra de de construcció d’un camí de vianants a la carretera BV-2119, entre Vilafranca i Moja. Aquesta via és molt utilitzada per a la comunicació entre les dues poblacions i la seva proximitat genera una circulació de vianants en ambdós sentits.



Com que no existeix un camí que uneixi els dos nuclis de població, els vianants es veuen obligats a caminar per la calçada en la majoria dels trams de la carretera, fet que genera situacions de perillositat. L’objectiu de l’obra que s’iniciarà al setembre és l’execució d’un itinerari de vianants a la carretera entre Vilafranca i Moja, per incentivar la mobilitat, a peu o en bicicleta, i també facilitar l’accés a l’entorn natural més proper a la ciutat. El nou camí de vianants, segregat de la via principal, garantirà la seguretat dels usuaris del carril.



El pressupost de licitació de l’obra és de 505.401,17€ i el termini d’execució, de 5 mesos.