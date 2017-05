M.A. Gargallo: "la instauració de Renda Web facilita les coses, però cal revisar bé totes les dades"

Miguel Angel Gargallo, responsable de Grup de Gestió Fiscal, a Vilanova i la Geltrú, ens explica les principals novetats de la nova campanya de la Renda i dóna importants consells i recomanacions als contribuent. La principal novetat de la campanya de la declaració de la Renda 2016, que s'allarga fins els proper 30 de juny, és la desaparició definitiva del programa Padre i la instauració de Renda Web, que aquest any s'habilita per a tots els contribuents, inclosos els autònoms.

El servei Renda Web introdueix millores a la campanya i el seu principal avantatge és que el contribuent veurà buidats obstacles directament relacionats amb la descàrrega informàtica de la informació de l'esborrany. Per contra, haurà de treballar en línea amb Internet, i les modificacions efectuades sobre la proposta de l'Agència Tributària quedaran enregistrades. Unes altres de les novetats significatives és la possibilitat de sol•licitar la rectificació d'autoliquidació de l'impost a través de la pròpia declaració. Abans l’única possibilitat era fer un recurs per registre.

Pel que fa a les clàusules sòl, l'Agència Tributària ha demanat a les institucions financeres informació específica sobre els clients als quals se'ls ha retornat diners, però des del GGF alerten que per les fusions bancàries hi ha dades que no són correctes, així que cal estar pendents de les dades dels contribuents. Hisenda ha decidit que no s'integraran a la base imposable els imports percebuts pel contribuent per la devolució de les quantitats que prèviament hagués satisfet a l'entitat financera per aplicació de la clàusula sol. Si el contribuent percebés a més interessos indemnitzatoris, tampoc haurà de tributar per ells, per la qual cosa no ha d'incloure'ls a la base imposable de l'Impost.