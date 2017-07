Les cigarretes electròniques tenen molta vida per endavant

El passat 9 de juny el Consell de Ministres del Congrés va aprovar un Reial Decret i un avantprojecte de llei que regula la cigarreta electrònica. Fins ara, aquest sector comercial que dóna abast a mig milió d’usuaris a Espanya, no havia tingut cap tipus de regulació que dictés i passés uns controls de seguretat als productes que es venien a nivell nacional.

Ara fa quatre anys, les cigarretes electròniques van prendre molt impuls i es van obrir una gran quantitat de comerços dedicats al tema. Comerços que van anar desapareixent quasi a la mateixa velocitat que la seva inauguració i que van acabar causant la total desaparició del sector a la zona. Per tal de cobrir la demanda d’usuaris consumidors, Vap Store ha decidit emprendre una nova aventura a Vilanova i la Geltrú i el passat divendres van obrir la seva botiga situada al Carrer Santa Eulàlia nº7.

Vap Store és una de les empreses subministradores de cigarretes electròniques més importants a Espanya i les seves botigues estan adreçades a tot tipus d’usuaris, tant els que s’inicien en el món de la cigarreta electrònica com aquells que ja ho coneixen i pels que la cigarreta electrònica ha passat ser un hobby.

La botiga fa la venda de tot el relacionat amb la cigarreta electrònica i els seus consumibles. Es poden adquirir dispositius de diferents marques i preus, de la mateixa forma que venen líquids de tots els aromes i sabors possibles i les eines necessàries com les resistències i les bateries perquè l’aparell funcioni. Però no és només això, “el més important és que a Vap Store els clients tenen un assessorament des del primer moment en què entren a la botiga, una persona que li fa un seguiment i que l’ajudarà a arribar a la fita del client que és deixar de fumar” destaca un dels representats de la marca, Francesc Mondéjar.

Per tant, l’objectiu principal de Vap Store és que els seus clients arribin a nivell de nicotina zero. Per això, una persona que vulgui deixar de fumar, en la seva primera experiència amb la cigarreta electrònica se li administrarà una quantitat de nicotina similar a la de les cigarretes que fuma i s’anirà reduint perquè no pateixi cap tipus d’ansietat. “Hi ha una gama amplíssima de líquids amb un esglaonats de nicotina que faran que sigui una transició suau i fàcil”, explica Mondéjar. El compost dels líquids de la cigarreta electrònica són bàsicament tres: propilenglicol, glicerina vegetal i aroma. “Fàcilment ho pots trobar a alguns aliments i també a pastisseries, per exemple” aclareix l’altre representat de la marca, Òscar Llobet. A aquestes tres substàncies se li pot afegir diferents dosis de nicotina fins arribar a aquest nivell zero que tenen per objectiu.

La cigarreta electrònica té dos avantatges clars. Per una banda, a nivell econòmic una persona pot estalviar molts diners fent el canvi de la cigarreta a la cigarreta electrònica. “En alguns casos ens hem trobat amb clients que es gastaven en tabac entre 100 i 200 euros mensuals i, fins i tot, alguns que arribaven a 300€” comenta Mondéjar. Amb la cigarreta electrònica, un cop feta la inversió inicial en el dispositiu principal que conforma la cigarreta electrònica, aquest cost es pot reduir fins a 25€ al mes. Els líquids tenen preus diferents que oscil·len entre els 3,90€ i els 30€ en funció de la maceració del líquid i de la quantitat, o 10ml o 100ml. “A mi m’agrada comparar la botiga amb un celler de vi. Els líquids tenen una maceració igual que el vi i fa que un líquid pugui ser més Premium o més bàsic en funció del temps que es maceren” explica Llobet.

D’altra banda, l’altre avantatge que aporta la cigarreta electrònica fa referència a la salut ja que el que s’inhala no és com el fum del tabac sinó que és vapor que es dissipa en un temps de 12 a 14 segons i que “segons estudis, no provoca fumadors passius” explica el venedor de la botiga, Maxime Litzler.

A Espanya aquesta regulació arriba amb un retard de gairebé un any ja que altres països europeus com França o Anglaterra fa temps que tenen una llei per a cigarretes electròniques. “Les cigarretes electròniques no estan mortes, encara tenen molt per dir. A nivell europeu, la venda de cigarretes electròniques ja és un comerç més com qualsevol altre, no és una moda”, destaca Òscar Llobet.

A nivell legal, a Espanya les cigarretes electròniques es poden utilitzar en qualsevol espai exceptuant serveis sanitaris, administració pública, transport públic, centres docents i formatius i llocs on hi hagi presència d’infants com, per exemple, els parcs. Pel que fa a la venda, la nova llei només aprova com a venedors d’aquest producte a botigues especialitzades i a estancs. “Aquesta és una gran diferència amb les cigarretes electròniques de fa quatre anys, que les podies trobar a qualsevol lloc sense haver passat cap control”, replica Francesc Mondéjar.

Aquests quatre anys han servir per millorar la tecnologia de les cigarretes electròniques, a més a més, de permetre realitzar estudis que demostren la no nocivitat i els beneficis que pot aportar-li a una persona fumadora iniciar-se en aquest món.

Vap Store

C/Sta Eulàlia, 7 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Contacte

93 807 19 17

Link fb: https://www.facebook.com/vapstorevilanova/

http://vapstore.es/