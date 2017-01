Els Pastorets del Vendrell ho tenen tot apunt per l’estrena de diumenge

Papers repartits, proves de vestuari, últims assaigs i repàs de text. Tot està a punt per aquest diumenge. Els més de 150 col·laboradors que fan possible els Pastorets del Vendrell ja estan preparats per començar el cicle de quatre representacions que es podran veure el 22 i el 29 de gener i el 5 i 12 de febrer al Teatre Àngel Guimerà, a La Lira Vendrellenca.

Després de deixar enrere la celebració dels 50 anys, enguany es presenta un any amb moltes novetats, la primera és el canvi de direcció que aquest any està en mans de Marina Vilardell, Anna Palacín i Sílvia Basseda, representants de l’associació Teatre Espai. “Per nosaltres és un repte el fet de dirigir un munt de persones, de grups tècnics, és tot molt gros, el fet de treballar a la Lira també és molt maco. És una gran experiència perquè el treball amb actors és molt gratificant”, ens ha explicat Silvia Basseda. Respecte a aquest canvi, Margarida Minguella Miret, firaire a l’obra d’aquest any, s’ha mostrat molt contenta “són 3 dones fantàstiques que s’han posat al capdavant i han apostat per un projecte alternatiu, molt agosarat i molt diferent del que s’havia fet fins ara. Han adquirit un estil molt personalitzat, molt més tranquil i no amb un 100% d’humor”.

A més del canvi de direcció, aquesta temporada presenta altres novetats: els personatges que introdueixen i que expliques la història, alguna escena que fa anys que no hi era, alguna música nova i per Margarida Minguella Miret el canvi més gran és la presentació que “ convida que l’historia surti de la gent que ve al teatre, no només de la persona que està a sobre de l’escenari”.

Els Pastorets del Vendrell s’organitzen com qualsevol altre grup de teatre, es trien els actors, es reparteix l’obra, es fa un quadre d’assaig pel final arribar a les representacions de petits i adults. Per fer el càsting Silvia Basseda explica que “és una part difícil. Aquest any vam fer unes dinàmiques teatrals per tal de conèixer i veure amb què comptàvem, conèixer la gent nova i a partir d’aquí fer la tria. Era un exercici d’improvisació i va ser divertit”.

Tot està preparat per diumenge i les sensacions són bones. Ara queda esperar a diumenge i Margarida Minguella Miret assegura que ara no hi ha nervis, “els nervis estan cinc minuts abans de sortir de l’escenari, ara només hi ha assaig, assaig i assaig”, i afegeix que “els pastorets és una cosa que ja l’esperes quan arriba els vols d’octubre, ja esperes quin dia fan el càsting i que s’engegui tot. Porto en vena els pastorets des de fa més de quaranta anys”. Així doncs, ara només cal esperar que les quatre representacions segueixin l’èxit dels Pastorets petits que van tenir ple absolut en la seva única obra.