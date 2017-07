L'Escorxador de Vilafranca acull la setena edició de la mostra de Dansa Oriental de la companyia Farasha

Al voltant de cent persones s'han concentrat aquest dissabte a l'Escorxador de Vilafranca del Penedès per gaudir d'aquesta mostra artística en la qual les alumnes de la companyia han representat diverses coreografies.

El públic, que ha estat molt divers, ha pogut gaudir de diferents tipus de balls orientals i fusions interpretats per les alumnes, noies de diferents edats que han seguit el ritme de la música a base de cops de cintura i moviments de braços. Els vestits vaporosos i l'aroma a encens juntament amb les brillantors dels cinturons exòtics i els complements han acabat de completar l'espectacle.

La mostra ha comptat amb deu balls aproximadament efectuats per cinc grups de ballarines; Tres grups de l'Escorxador, un del Casal Popular i l'altre de Mediona. Les coordinadores d'aquesta exhibició han estat les professores Ivonne Centelles i Montse Morilla que alhora han estat protagonistes de dos balls individuals molt ben rebuts pel públic.

La companyia Farasha: dansa oriental i creativa ofereix espectacles tant de gran com petit format i també organitza tallers i esdeveniments socioculturals com el VilaFest Oriental, celebrat anualment a Vilafranca del Penedès. Nascuda l'any 2005, la companyia s'autodefineix a través de la seva pàgina de Facebook com un col·lectiu que pretén "donar a conèixer i apropar a tots els públics la Dansa Oriental, allunyar la visió purament de seducció que se li ha atribuït i mostrar la seva vessant més artística".

Així doncs, aquesta edició de la mostra de Dansa Oriental ha tingut una gran rebuda per part del públic, el qual ha estat majoritàriament familiar, i ha omplert una nit d'estiu amb les danses i les músiques més exòtiques.