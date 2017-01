El 51,7% de les empreses han incrementat facturació, segons l'enquesta de l'ADEPG

El Grup d’Opinió de l’ADEPG ha presentat els resultats d’una nova onada de l’Enquesta de Clima Empresarial, coincidint amb el final del 4t trimestre de 2016. Les empreses tanquen 2016 amb millors resultats. Els resultats conclouen que les empreses han tancat l’any millorant els resultats en tots els trimestres. L’últim trimestre ha recuperat els millors nivells pel que fa a la situació i evolució dels negocis, que havien baixat lleugerament en el tercer trimestre.

Preguntats sobre l’evolució de la facturació en relació amb el trimestre anterior, coincideix en el 51,72% el percentatge de directius que declaren que ha augmentat i es redueix al 6,9% els que manifesten que ha disminuït. Tot i no representar uns canvis significatius respecte el mes anterior, sí que serveix per consolidar la tendència a la millora en l’evolució del negoci. Aquestes dades positives s’acompanyen amb un 17% dels empresaris que afirmen que el nombre d’empleats ha augmentat.

Pel que fa a les perspectives per al proper trimestre, augmenta el nombre d’empresaris que creuen que el negoci i la facturació es mantindran igual i són menys els que creuen tant que millorarà com que empitjorarà. En canvi, es veu un cert augment en el nombre d’empresaris que creu que augmentarà l’ocupació en les seves empreses així com també ho farà la inversió.

A banda d’aquestes dades, l’Enquesta de Clima Empresarial també aporta dades de conjuntura. En relació amb les conseqüències d’una pujada de salaris, la majoria d’empresaris no creu que l’augment del salari mínim afecti el seu negoci i només un 3% creu que l’afectaria molt; el 41% creu que l’afectació seria lleugera. També referent als salaris, però en aquest cas treballant amb la hipòtesi d’una pujada general dels sous, la majoria de respostes són de l’opinió que perjudicaria lleugerament.

Pel que fa a les conseqüències de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, coneguda com Brexit, gairebé dos terços opinen que no tindrà efectes per a la empresa i un terç opina que tindrà efectes lleugers.

El document complet de la quarta onada de l’Enquesta de Clima Empresarial, amb les gràfiques corresponents, es troba a http://www.adepg.cat/cat/grupdopinio/ece_4tt_16.pdf.