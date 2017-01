Alerta d'estafa al Vendrell per una empresa que es fa passar pel servei municipal d'aigües

Amb motiu de la informació rebuda per diversos veïns del municipi, es comunica que hi ha una empresa que, en nom del servei municipal d’aigües, visita domicilis particulars per fer analítiques de la qualitat de l’aigua.



La regidora d’Aigua, Enllumenat i Eficiència Energètica, Camil·la Barnadas, vol deixar clar que el servei municipal d’aigües no està realitzant cap campanya d’analítiques en domicilis particulars i que l’actuació d’aquesta suposada empresa pot tractar-se d’un fet il·lícit.



En cas de dubte, els ciutadans es poden adreçar al telèfon d’Atenció al Client 900 81 27 81.