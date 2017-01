L'Acadèmia Tastavins reconeix la promoció del vi amb els premis anuals i els nous acadèmics d'honor

L'Acadèmia Tastavins va celebrar ahir el sopar capitular anual que va reunir la major part dels seus membres a un restaurant de Sant Cugat Sesgarrigues. Durant la vetllada es va entregar els premis que l'entitat atorga cada any a algun particular o empresa que hagi destacat per la seva promoció del vi i es van investir nous acadèmics d'honor i de mèrit.

El pianista de jazz, Ignasi Terraza, va ser investit acadèmic d'Honor de l'Acadèmia, mentres que l'antic alcalde de Santa Fe del Penedès, Marcel Surià, ho va ser como a acadèmic de Mèrit. En l'apartat de premis, el de millor iniciativa vitivinícola 2016 se'l va endur Casa Ametller pel seu programa de vi solidari i la promoció dels vins catalans en els seus establiments, el del celler de l'any, Masia Vallformosa per la innovació tècnica i l'aposta pels nous productes, el de viticultor de l'any, Jordi Mascaró per ser la quarta generació de Camp Gran i, finalment, el premi al mèrit periodístic va anar a parar a mans del programa de TV3, “Glops”, per la seva tasca d'apropament del món del vi a la societat.

El president de l'Acadèmia, Joan Tarrada, es va mostrar molt satisfet pels premis i per la feina feta en el darrer any en la que l'entitat, a més de celebrar el cinquantenari, ha rebut la Creu de Sant Jordi i el Premi d'Enoturisme de Catalunya . En aquest sentit va assenyalar que “per a nosaltres el 2016 ha estat un any rodó tant pels reconeixements que hem tingut com per la potenciació de les nostres iniciatives com la del Espai Penedès a Barcelona que està funcionant cada dia millor”.

Vijazz renovat i gairebé enllestit

Al respecte de les perspectives del 2017, Tarrada va avançar que “tenim el Vijazz d'enguany practicament enllestit i ja puc dir ara que hi haurà novetats més enllà del canvi que hi hagut en la persona del director artístic. Serà el millor de la història”. Igualment va repassar alguns dels projectes que està ultimant l'entitat, com el de la més que possible gestió de la taberna del Vinseum o el de la renovació del pacte amb el Gremi de Restauració de Barcelona.

Tarrada també va tenir paraules de record per les persones que van fundar fa mig segle l'Acadèmia i va posar ènfasi en assenyalar que “en aquest periode hem passat d'un pressupost de 30 mil euros a un de gairebé 800 mil que encara augmentarà més en els propers anys. Tenim un volum d'activitat espectacular i d'això n'hem d'estar especialment satisfets”.