Enoturisme Penedès llança un concurs a les xarxes per mostrar les calçotades del territori

EnoturismePENEDÈS llança un divertit concurs a través de les xarxes socials. Es tracta de pujar una fotografia a Instragram o Twitter amb l’etiqueta #penedesexperience, mostrant com s’empastifen les mans amb una bona calçotada.

El Penedès és un dels millors escenaris per organitzar una Enocalçotada, o el que és el mateix, combinar enoturisme i calçots, amb propostes tan singulars i úniques com una calçotada en un celler, en una masia tradicional, en la comoditat d’un restaurant entre vinyes. Al web www.enoturismepenedes.cat s’hi troben més de 20 propostes per reservar Enocalçotades al Penedès i gaudir d’aquest tradicional producte de temporada.

D’entre totes les fotos de com gaudiu d’una calçotada amb qui us vingui de gust i ensenyant com us embruteu, se’n seleccionaran tres. Aquestes fotografies es sotmetran a votació a l’Instagram d’@enopenedes durant el cap de setmana del 3, 4 i 5 de març. La fotografia que en aquest temps establert tingui més ‘m’agrades’, serà la fotografia guanyadora.

El premi serà una visita guiada per a dues persones al celler Ca n’Estella, amb tast i petit aperitiu.