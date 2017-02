La Festa del Xató de Vilafranca exhaureix les 2.250 racions i acull unes 12.000 persones a la rambla

Ahir diumenge 12 de febrer la rambla de Sant Francesc de Vilafranca va acollir una nova edició de la Festa del Xató, que té la particularitat que és l’única cita del calendari de la Ruta del Xató, on es poden degustar les diferents varietats d’aquest popular plat de les nostres contrades: de Vilafranca, Vilanova, El Vendrell, Sitges i Calafell.

Es van exhaurir 2.250 racions de xató que es posaven a la venda. El xató de Vilafranca continua sent el xató més tastat pel públic i a les 13,30h ja se n’havien exhaurit totes les racions. Durant tot el matí hi va haver un gran ambient de públic i una gran acceptació del taller infantil de xató i dels jocs per a tota la família. El concurs de Xató Tapa va deixar el llistó molt alt per la innovació i creativitat de les propostes, la qual cosa demostra que amb el xató es poden fer unes grans tapes d’autor. La mostra d’artesans es va allargar ocupant la rambla Sant Francesc i la rambla Nostra Senyora. Es calcula que prop de 12.000 persones van omplir la Rambla i gaudir de la Festa del Xató.

La regidora de Promoció Turística, Dolors Rius, va mostrar, un any més, una “gran satisfacció davant l’acceptació d’aquesta Festa del Xató. Té molt èxit, i la gent de Vilafranca, de la vegueria i de fora, l’acull amb moltes ganes.”

Per la seva banda, l’Alcalde Pere Regull, afirmava que el xató “és un plat del Penedès, molt nostre i saludable, i amb moltes possibilitats d’expansió. Hem de valorar i reflexionar si podem fer un salt important. Però l’hem de fer bé. Tenim a l’Àrea Metropolitana de Barcelona un mercat potencial on les coses tradicionals i amb personalitat estiren públic”.