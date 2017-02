L'ATC oferirà els seus serveis als contribuents des d'una nova oficina a Vilafranca del Penedès

La nova oficina de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) a Vilafranca del Penedès estarà a la Plaça de Vilanova i la Geltrú, número 4, i comptarà amb 493,25 m2 i 21 treballadors, que se sumaran a la plantilla de l’ATC. Així ho ha comunicat el secretari d’Hisenda de la Generalitat, Lluís Salvadó, a l’alcalde de la ciutat, Pere Regull, en una reunió que ha tingut lloc aquesta tarda a la seu del consistori.



El local serà un dels quinze nous punts d’atenció i prestació de serveis al contribuent que l’ATC obrirà durant els propers mesos arreu de la geografia catalana, en el marc del seu desplegament territorial. Aquestes noves oficines se sumaran a les quatre delegacions que l’Agència ja té a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.



La voluntat del Govern és, d’una banda, implantar un nou model territorial de l’ATC, basat en una xarxa d’oficines pròpies preparades per prestar els mateixos serveis a tots els ciutadans de Catalunya, en especial als de l’Alt i Baix Penedès, El Garraf i l’Anoia; i, de l’altra, desenvolupar totes les funcions tributàries que li permet l’actual marc competencial i preparar els fonaments de la futura hisenda catalana. Aquestes funcions són: la recaptació executiva dels contribuents que tinguin deutes pendents amb l’Administració -com ara sancions de trànsit o deutes amb els ajuntaments-, i la gestió directa i completa dels impostos cedits -transmissions patrimonials (ITP) i actes jurídics documentats (AJD), i successions i donacions (SD)-, que actualment liquiden, a part de l’ATC, els registradors de la propietat.



Els municipis que disposaran d’una d’aquestes catorze noves oficines de l’ATC, a banda de Vilafranca del Penedès, són: Barcelona (per cobrir l’àrea del Barcelonès Nord), Terrassa, Sabadell, Granollers, Sant Feliu de Llobregat, Tortosa, Mataró, Manresa, Vic, Santa Coloma de Farners, la Bisbal d’Empordà, Figueres, Reus i la Seu d’Urgell.



Local de lloguer



Les dependències on s’ubicaran els nous espais de l’ATC a Vilafranca del Penedès seran ocupades per l’ATC en règim de lloguer per un període mínim de cinc anys, renovables cada any fins a un màxim de 10. La despesa anual estimada per l’arrendament d’aquest espai és de 40.841,16 euros anuals (sense IVA) i la previsió és que pugui obrir les portes el proper 1 de setembre.



L’Agència va seleccionar aquest local després d’un concurs públic per trobar un espai amb bona accessibilitat, que se situés dins la trama urbana i disposés d’espais adequats per al seu ús com a oficines administratives i d’atenció al públic.