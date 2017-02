Reapareix al Penedès l'històric debat sobre l'enoturisme o la indústria

El debat sobre la conveniència d'apostar més per l'enoturisme o per la indústria ha tornat a aparèixer aquests darrers dies a la comarca de l'Alt Penedès arran d'una crítica formulada des d'ERC de Sant Cugat Sesgarrigues. Els republicans acusen l'equip de govern santcugatenc de voler reactivar un antic projecte d'ampliació d'un dels polígons industrials del municipi (Sud-7) sense tenir en compte els efectes d'aquesta mesura en el conjunt del poble.

El tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, Cisco de la Cruz, es va mostrar molt sorprès per les crítiques i per la reaparició d'aquest debat al municipi. De la Cruz va assenyalar que “l'única cosa que hem fet ha estat aprovar un estudi de viabilitat econòmica del polígon per saber en quina situació es troba i prou”.

De la Cruz va recordar que des de la darrera revisió del Pla d'Ordenació Urbanística del 2006 no hi ha hagut cap intervenció en el polígon. Pel tinent d'alcalde santcugatenc “les crítiques cap a la indústria que es produeixen a la comarca de forma més o menys periodica obliden, per exemple, que el principal element de creixement del PIB penedesenc l'aporten les diferents empreses de complements de l'automòbil que hi tenim radicades”.

Més enllà d'això, un dels problemes que arrossega Sant Cugat en relació a la proliferació d'indústries al voltant del poble és que els polígons insdustrials d'Olèrdola i Avinyonet estan situats en una zona molt propera al terme santcugatenc i aquest fet fa que, visualment, es generi la sensació que el municipi està envoltat de fàbriques.

“Som el millor exemple”

En el conjunt de l'Alt Penedès el debat sobre enoturisme o indústria està sempre damunt de la taula i apareix i desapareix de forma periòdica. En aquest sentit, l'alcaldessa de Santa Margarida i Els Monjos indica que “la nostra comarca té aquests dos puntals econòmics que hem de saber combinar i penso, sincerament, que ho estem fent de manera prou adequada. Santa Margarida i Els Monjos és un dels millors exemples que tenim d'això”.

Imma Ferret va recordar que “el Penedès és una comarca de pas amb una ubicació estratègica que la converteix en un lloc ideal per a la indústria, però aquesta mateixa ubicació ens afavoreix per a potenciar l'aposta de l'enoturisme. Estem, doncs, davant de dues branques del mateix projecte”.