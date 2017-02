Els treballadors de la neteja viària de Vilanova i la Geltrú convoquen una vaga indefinida coincidint amb el Carnaval

Els treballadors del servei de neteja viària de Vilanova i la Geltrú han anunciat que el proper 23 de febrer, en ple Dijous Gras de Carnaval, començaran una vaga indefinida per exigir que l’empresa accepti les seves propostes en la negociació del nou conveni laboral. La plantilla fa més d’un any que negocia amb Valoriza les condicions del conveni, aplicables a 2016 i 2017, però a hores d’ara l’entesa ha estat inviable. La setantena de treballadors es queixen que tenen els salaris congelats des de 2012, i reclamen que la companyia ajusti els sous de l’any passat i aquest a l’equivalència de l’increment de l’IPC, com a mínim. Amb tot, l’oferiment de l’empresa està per sota de les expectatives de la plantilla, motiu pel qual l’assemblea de treballadors ha decidit convocar una vaga indefinida.

Des de la CGT, sindicat majoritari al servei de neteja viària de l’Ajuntament de Vilanova, l’assessor Juan Antonio Soler ha explicat que el conveni està caducat des de 2015, de manera que l’any passat ja van iniciar les negociacions per establir unes noves condicions laborals. Inicialment els treballadors van exigir un increment de sous del 3% pel 2016 i del 2% pel 2017. En aquest últim cas, a més, reclamaven que la pujada de nòmines fos superior si l’increment de l’IPC del final de l’any era per sobre del 2%.

Soler considera que era un reclam “mínim” per compensar la congelació de salaris que es manté des de 2012. Davant la manca d’entesa amb Valoriza, però, els treballadors han rebaixat la seva exigència pel que fa a l’increment del 2016: en lloc del 3%, s’han ofert a fixar una pujada de sous de l’1,6%, seguint l’increment interanual amb què es va tancar l’IPC del darrer any. Pel que fa al reclam del 2017, insisteixen en demanar que s’apugin els salaris un 2% com a mínim, i que l’increment sigui més elevat si al final de l’any l’IPC també creix per sobre d’aquest nivell.

Amb tot, la CGT lamenta que l’oferiment de l’empresa per signar el conveni laboral es situa per sota del que demanen els treballadors. Així, Juan Antonio Soler ha explicat que Valoriza proposa apujar els salaris del 2016 un 1,36% (equivalent al 85% de l’1,6% de l’IPC interanual), i que pel 2017 s’ofereix a incrementar només les pagues extres amb l’import equivalent al 50% de l’IPC interanual. Segons els càlculs de la CGT, aproximadament això significa 17 euros més per cada nòmina del 2016 i 65 euros més per cada paga extra del 2017. “És una presa de pèl”, s’exclama Soler.

L’assessor sindical ha destacat que els treballadors ja han rebaixat la seva demanda inicial i insisteix que han posat “totes les facilitats del món” per poder tancar un acord. En aquest sentit, ha apuntat que també han ofert la possibilitat que el pagament retroactiu dels increments del 2016 es pugui fer en tres ingressos al llarg del 2017. “No estem demanant res que l’empresa no pugui assumir”, ha afegit.

L’últim contacte entre treballadors i empresa es va produir ahir dijous, sense èxit. Aquest divendres, a les converses també hi ha intervingut el govern de Vilanova, per procurar evitar la vaga en un dels moments de més activitat a la ciutat, ja que l’aturada repercutiria plenament en esdeveniments com la merengada, l’arrivo i les comparses. Soler ha explicat que una de les propostes que l’Ajuntament ha posat damunt la taula és que el nou conveni s’estengui fins el 2020, i que no es limiti al 2016-2017. Segons la CGT, els treballadors només entraran a negociar aquesta opció si l’increment de sous dels dos primers anys és, com a mínim, equivalent a l’IPC.