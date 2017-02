El Vendrell estrena la primera oficina de cotreball a l'edifici de L'Eina

El Vendrell disposa des d'avui de la seva primera sala de “coworking” (cotreball) del municipi situada a les dependències de l'edifici L'Eina. L'oficina ofereix a emprenedors i empresaris autònoms la possibilitat de tenir un espai de treball i d'interrelació que els hi permeti desenvolupar les seves tasques laborals i, al mateix temps, teixir noves vinculacions professionals entre ells que puguin ser profitoses per als seus projectes. La sala inaugurada avui té una capacitat per a 8 persones.

El regidor d'Educació i Ocupació de l'Ajuntament del Vendrell, Kenneth Martínez, ha explicat que “de moment disposem d'aquest espai per a 8 persones, però si els resultats d'ús són bons en podrem tenir un altre amb capacitat per a 30 treballadors que, de fet, està previst que estigui ubicat al mateix edifici de L'Eina”. Martínez ha indicat que “per a inaugurar les dependències hem esperat a tenir la fibra òptica instal.lada a la zona per d'aquesta manera oferir unes connexions a internet adequades a les necessitats dels emprenedors i autònoms”.

Les persones que vulguin optar a una de les places disponibles han de dirigir-se a L'Eina i omplir un formulari de petició. Fins el mes de març el servei serà gratuit i, a partir d'aleshores, l'Ajuntament ha establert una quota mensual de 20 euros. El regidor Martínez s'ha mostrat molt satisfet amb la posada en marxa del nou servei i ha recordat que “l'oficina de coworking no volem que sigui, només, un lloc per venir a treballar, sino que busquem que es converteixi en un focus de generació de noves idees i de nous projectes gràcies a l'aportació dels mateixos usuaris. Des de l'Ajuntament estarem oberts a les propostes co.laboratives que ens puguin arribar”.

En l'acte d'inauguració celebrat aquest migdia hi han assistit diversos representants municipals i també empresaris autònoms interessats a convertir-se en els primers usuaris del servei. Durant la propera setmana ja podria començar a funcionar amb normalitat la nova sala de L'Eina.