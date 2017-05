Vilanova acull la mobilització comarcal contra la precarietat laboral (VÍDEO)

Vilanova i la Geltrú ha acollit un any més la mobilització comarcal contra la precarietat laboral que se celebra coincidint amb el Dia del treball. La Confederació General del Treball (CGT) i diversos moviments socials de la comarca s'han manifestat aquest migdia sota el lema 'Passem a l'ofensiva', entenent que "el cicle de resistències ha d'anar canviant el pas cap a un de nou, en clau d'ofensiva i recuperació de drets per la via de la lluita i l'increment de vagues a tots els sectors productius".

La manifestació ha sortit del carrer Francesc Macià i s'ha tancat a la plaça de la Vila, on s'ha fet la lectura del manifest reivindicatiu.