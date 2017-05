Torna el concurs “Endevina-la!” als comerços de Vilanova i Cubelles

El CNL de l’Alt Penedès i el Garraf, amb prop de 200 establiments adherits al programa Voluntariat per la llengua (VxL), posa en marxa la segona edició del joc lingüístic “Endevina-la!”, que pretén promoure l’ús de la llengua catalana a les botigues d’una manera lúdica, engrescadora i que convida els clients a participar-hi quan facin les compres en aquests establiments. En l’edició de 2016 es van recollir prop de 2.000 butlletes a les diferents poblacions de les dues comarques. El joc es va fer per primera vegada el 2015 al CNL del Vallès Oriental.

Resoldre jeroglífics

A Vilanova i la Geltrú, l'”Endevina-la!” es durà a terme en 40 comerços col·laboradors del VxL, repartits pel centre de la ciutat, al barri de mar, en algunes parades del mercat central i en els establiments dels supermercats Condis i JR; a Cubelles, hi participen 12 comerços del centre. En tots, s’hi podrà participar durant el mes de maig i fins al 3 de juny. Durant aquestes setmanes el joc es farà simultàniament en 170 establiments distribuïts per cinc poblacions de les comarques de l’Alt Penedès i del Garraf: Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní d’Anoia, Vilanova i la Geltrú, Sitges i Cubelles. Els establiments participants tindran exposat a l’aparador un cartell amb la imatge d’un dels jeroglífics del concurs, que els participants hauran de solucionar.

El joc consisteix a resoldre el jeroglífic, omplir una butlleta que es trobarà a l’establiment posant-hi la solució de l’enigma i deixar-la a la mateixa botiga. Hi haurà un jeroglífic a cada comerç; per tant, com més aparadors es mirin i més jeroglífics es resolguin, es podran omplir més butlletes i es tindran més opcions de rebre un premi.

Un jeroglífic és un enigma que consta d’una pregunta o una frase introductòria que s’ha de contestar o completar interpretant els símbols, les lletres o les paraules que hi ha dins d’un requadre.

Premis

El lliurament de premis es farà el dilluns 12 de juny, a les 6 de la tarda, al Servei de Català (rasa del Miquelet, 16). S’han previst dos premis per als participants. Els premis consisteixen en dos vals de 25 € de compra, cedits per l’associació de comerciants Viu Comerç.

A Cubelles, el premi es lliurarà el dia 15 de juny al migdia al Centre Social.