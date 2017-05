En marxa un cultiu de vinya experimental a la Font de la Canya amb les varietats de sumoll i xarel·lo

Durant el mes maig s'inicia un cultiu de vinya experimental a la Font de la Canya i els entorns de Sant Pere d'Avinyó, a l’Alt Penedès, amb les varietats actuals de sumoll i xarel·lo. L'objectiu és la recreació aproximada del procés complet del cultiu de vinya i d’elaboració de vi en l’antiguitat. Els cultius quedaran integrats a l'itinerari de visita del jaciment i, en uns anys, seran l'eix principal per realitzar tallers i activitats de difusió sobre la vinya i el vi a l'antiguitat.

El projecte consisteix en la plantació d’una vinya experimental seguint el mètodes i tècniques que ens proporciona la recerca i les fonts escrites de l'antiguitat. Contempla la construcció d’un cup i una premsa seguint els models de l'època per recrear el procés de trepitjat i premsat del vi en època ibèrica. Aquesta estació experimental ha de servir per proporcionar-nos més dades científiques per a comprendre el conreu de la vinya en època antiga, així com posar les bases per a l’elaboració de vins seguint les tècniques clàssiques d’època ibèrica. A més, s’utilitzaran de forma didàctica per realitzar jornades relacionades amb la poda, verema i trepitjat, elaboració i consum del vi en època antiga.

Les primeres evidències del cultiu de vinya i elaboració de vi a Catalunya s’han documentat al jaciment arqueològic de la Font de la Canya, al municipi d’Avinyonet del Penedès. Per aquest motiu, es considera que la construcció de l’Estació Experimental Arqueològica de la Vinya és un element clau per a la continuació de l’activitat científica i la divulgació social del patrimoni.

Durant aquesta primera fase, també es planteja la reproducció d’eines ibèriques amb les que es treballarà la vinya d’una manera semblant a l’època. Per a la fabricació d’aquestes es compta amb la col·laboració de Miquel Segura, especialista en reproduccions metal·lúrgiques de l’antiguitat. El projecte vol recrear els utensilis ceràmics de l'època relacionats amb el vi documentats al jaciment penedesenc, des de les àmfores per a emmagatzemar i transportar el vi fins a les copes i bols per al seu consum. Es compta amb la col·laboració i assessorament del ceramista Martí Baltà de Ceràmiques Baltà de Vilafranca del Penedès.

A més, es preveu començar a elaborar els tovots necessaris per a la construcció de la casa durant les següents fases, mitjançant la realització d’un Camp de Treball organitzat per la Generalitat de Catalunya durant l’estiu de 2018, implementant la participació de joves en la recerca experimental.

Aquest projecte aportarà un valor afegit al jaciment de la Font de la Canya i al territori del Penedès convertint-lo en pioner en oferir una recreació científica experimental del procés complet d’elaboració i consum del vi a l'antiguitat i la seva implementació en l'enoturisme.

També suposarà un impuls a nivell acadèmic ja que es realitzaran nombroses publicacions en revistes científiques de prestigi i s’establiran convenis de col·laboració amb institucions acadèmiques com la Universitat de Lleida, la Universitat de Barcelona i la Ciutadella Ibèrica de Calafell, la qual també planteja realitzar un cultiu semblant. Es realitzaran activitats divulgatives de tot el procés d’elaboració del vi, com jornades científic-culturals durant la plantació, verema i fermentació del most acompanyades d’activitats recreatives, com concerts o tasts de vins.

L’Estació Experimental Arqueològica de la Vinya impulsarà el jaciment de la Font de la Canya com a referent patrimonial i turístic del Penedès i n’augmentarà l’interès científic i sociocultural.