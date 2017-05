Loxarel restaura una màquina dels anys 50 per aplicar els preparats biodinàmics (VÍDEO)

El celler Loxarel de Vilobí del Penedès ha restaurat una antiga pulveritzadora fabricada als anys cinquanta a Vilafranca del Penedès i l’ha adaptat per poder utilitzar per a l’aplicació dels preparats biodinàmics a les vinyes de la finca.

Es tracta d’ua pulveritzadora Balven B-60 amb dipòsit de fusta que s’ha adaptat per ser arrossegada per un tractor. La mateixa casa fabricant ha restaurat el recipient i ha adaptat el sistema de reg per poder aplicar els preparats biodinàmics a través de tres sortidors. Aquesta setmana passada el celler va aplicar amb aquesta màquina el Preparat 500 a totes les vinyes de Cal Mayol.

La màquina va ser adquirida a principi dels anys seixanta per la família Mitjans i l’utilitzaven per ruixar la vinya. Amb els anys, la màquina va quedar obsoleta i es va guardar en un garatge fins que fa uns mesos, l’actual propietari i enòleg del celler, Josep Mitjans, va decidir recuperar-la i adaptar-la per a la pulverització de tots els preparats biodinàmics amb els quals tracta la vinya.