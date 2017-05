Les rutes d'Enoturisme Penedès, les segones de l'estat espanyol que més visitants van rebre el 2016

Les rutes del vi d'Enoturisme Penedès van tancar el 2016 sent les segones en nombre de visitants al conjunt de l'estat espanyol. Segons recull l'informe publicat aquest dimecres pel Ministeri d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient, el darrer any les rutes penedesenques van rebre 486.388 visitants, mentre que les líders del sector, les de Marco de Jerez, en van acollir 501.783. Pel que fa a la resta d'itineraris vitivinícoles catalans, la DO Empordà es situa en setena posició, amb 110.573 visitants, mentre que Lleida és a la posició 15 d'un llistat de 24 territoris, amb 35.057 visitants. En conjunt, el nombre de persones que l'any 2016 va visitar alguna ruta del vi a l'estat espanyol va créixer un 21,02%, deixant un impacte econòmic de 54 milions d'euros, xifra que representa un increment de l'11% respecte el 2015.

L'informe també senyala que el preu mitjà de les visites als cellers i museus del vi ha augmentat lleugerament, mentre s'ha constatat un descens en la despesa mitjana del visitant quan entra a la botiga del celler o museu després de fer la visita. D'aquesta manera, durant el darrer any, el preu de visita estàndard –amb degustació- va ser de 7,79 euros, mentre que cada persona es va gastar, de mitjana, 16,87 euros.

En el cas dels museus, el preu mitjà de les entrades va ser de 3,71 i el de la despesa va ser de 3,76. Malgrat que la gent va gastar menys diners, l'increment de visites al conjunt de les rutes de l'estat va permetre equilibrar aquesta diferència, fent que el balanç final sigui positiu.