Cinc aturats formen una brigada forestal al Baix Penedès

El context de crisi s'ha traduït a les administracions públiques en una insuficiència de mitjans per emprendre actuacions adreçades a fomentar l'economia productiva i l'ocupació, situació que ha afectat les condicions de vida de les persones. No obstant això, la Diputació de Tarragona ha posat en marxa diferents Plans d’Ocupació per contribuir a rebaixar les taxes d'atur als municipis de la demarcació i fomentar l'ocupació.

Ahir dimecres va posar-se en marxa un nou Pla d’Ocupació, que donarà feina temporalment a cinc persones que estaven a l’atur. Aquest pla està subvencionat per la Diputació de Tarragona i coordinat des del Consell Comarcal del Baix Penedès. En aquesta ocasió els treballs se centraran en el manteniment i desbrossament de camins, neteja de rieres i l’adequació de diferents zones verdes de la comarca, incloses les tasques d’arranjament de marges i vorals naturals.

Aquestes cinc persones formaran una brigada forestal que realitzarà aquestes activitats a Banyeres del Penedès (de maig a juny), Llorenç del Penedès (de juny a juliol), Santa Oliva (de juliol a setembre), l'Arboç (de setembre a octubre) i Bellvei (d’octubre a novembre). Com a part del projecte, s'impartiran mòduls formatius als components del Pla d'Ocupació, amb caràcter obligatori, a càrrec de la Diputació. Concretament, un curs de prevenció de riscos laborals, i un nivell bàsic en l'ús d'eines de treball.

Ahir va tenir lloc la presentació del Pla en què la presidenta del Consell Comarcal del Baix Penedès, Eva M. Serramià, va agrair especialment l'interès de la Diputació per tornar a oferir aquesta via d'ajuda, que permet revertir i millorar la comarca. A l’acte també hi va assistir el diputat de l'Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d'Ocupació, Joan Josep Malràs, que ha destacat els més de 500.000 euros que la Diputació destina en plans d'ocupació.

Val a dir que per aquestes cinc places de treball del Pla d’Ocupació s’hi van presentar 73 persones desocupades del Baix Penedès. Actualment el departament d'Ocupació del Consell Comarcal té encara vigent un Pla d’Ocupació amb 28 persones treballant, que participen en un programa de treball i formació, de 6 a 12 mesos de durada.