Centre Vila organitza el primer concurs de decoració de carrers pel Shopping Night de Vilafranca

La decoració dels carrers esdevindrà enguany un dels motius centrals del Shopping Night de Vilafranca, que tindrà lloc divendres 19 de maig a partir de les 20.00h, i que permetrà obrir les portes fins a les 12 de la nit a unes 160 botigues del centre de Vilafranca.

L’associació de Comerciants i Professionals Centre Vila ha organitzat un concurs de carrers, sota el tema de La Primavera, en el qual seran els clients els encarregats de decidir la millor decoració, entre els carrers: Ferrers, la Cort (i cantonada), Parellada, Sant Joan, la Font, Puigmoltó, Indústria, Constitució i Santa Maria.

El mateix dia, a partir de les vuit del vespre, a la carpa de Centre Vila, a la plaça de la Constitució, els clients trobaran una butlleta i una urna per participar en el concurs. Tots els clients que votin la decoració dels carrers participaran en el sorteig d’unes targetes regal per comprar a les botigues adherides a Vilafranc a Comerç. A més, amb un tiquet de compra del mateix dia, podran gaudir d’un tast de vins o caves del Penedès.

La plaça de la Constitució serà novament l’espai destinat a tastos de vins i productes de gastronomia i alimentació. Però també hi haurà paradetes de tast davant de les botigues i establiments del sector de l’alimentació i la restauració. A més, als carrers del centre hi haurà activitats i música en viu. I, a la plaça de la Vila a partir de les 20.00h, s’hi concentraran les desfilades de moda i complements amb un dj de la discoteca 1876 en directe.

Els comerciants creuen que aquest any ha de servir per acabar de consolidar la proposta, que ha fet una molt bona evolució des de la primera edició. “Creiem que els dos últims anys ja es va consolidar com un èxit i aquest any hem apostat per introduir novetats que han de millorar el resultat final”, ha explicat la presidenta de Centre Vila, Marta Vivas. Segons ella, totes les botigues fan ofertes i promocions especials perquè tothom ja té al cap que la nit del Shopping Night és una “nit especial” i "els clients ja saben que hi trobaran coses que no troben ni el dia abans ni l’endemà.”