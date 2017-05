Santa Margarida i els Monjos, a la comissió executiva de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària

L’ajuntament de Santa Margarida i els Monjos forma part de la comissió executiva que ha d’impulsar la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS), que s’ha constituit aquest matí a Barcelona amb la participació de 32 ajuntament catalans.



La Comissió Executiva ha rebut l’encàrrec d’impulsar la xarxa i està formada pels municipis de Barcelona, Santa Margarida i els Monjos, Manlleu, Badalona, Girona, Mataró, Mieres, Sabadell i Santa Coloma de Gramenet, representativa de la diversitat territorial i de la dimensió dels municipis membres de la xarxa.



A l’acte de constitució hi ha assistit l’acladessa Imma Ferret, que ostenta la vicepresidència de la comissió executiva. Ferret ha destacat l’aposta ferma que ha fet el municipi pel treball de les economies col·laboratives i les iniciatives de caire social, amb l’impuls de plans de treball específics, coordinats des de l’Espai per l’Economia Social i Solidària, situat al carrer de santa Margarida.



L’associació s’ha constituït per promoure, reforçar i consolidar l’economia social i solidària, fixar objectius i estratègies comunes i fomentar la cooperació i l’acció conjunta dels diferents municipis alhora d’impulsar polítiques públiques que permetin intensificar una estratègia territorial compartida, per fer de l’Economia Cooperativa, Social, Solidària (ESS) un dels instruments principals de superació de les actuals desigualtats socials, de generació d’ocupació de qualitat i, en definitiva, d’impuls d’un nou model socioeconòmic més democràtic, just i sostenible.



La primera aliança municipal per impulsar i compartir experiències d’ESS treballarà per fomentar noves formes de produir i consumirdemocràtiques, solidàries i sostenibles, orientades a l’eficiència i amb un alt retorn social, amb l’objectiu de fer una transició cap a un model econòmic més participatiu i més resistent als efectes de les grans crisis econòmiques.



El Pla de Treball 2017-2019 que s’ha marcat la XMESS té tres línies estratègiques d’actuació: ajudar a enfortir l’economia social i solidària a cada municipi, incidir i relacionar-se amb altres actors, i visibilitzar la Xarxa i les iniciatives relacionades amb l’àmbit per part dels seus membres.



Els ajuntaments que han participat a l’acte fundacional de la XMESS són 32, després que els plens municipals respectius ho hagin aprovat: Arbúcies, Argentona, Artés, Badalona, Barcelona, Cabrils, Cardedeu, Castellar del Vallès, Celrà, Cerdanyola del Vallès, Collbató, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, Girona, Manlleu, Mataró, Mieres, Montornès del Vallès, Navàs, Palafrugell, Ripollet, Sabadell, Salt, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi del Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Santa Margarida i els Monjos, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú i Vilassar de Dalt. D’altres ajuntaments preveuen associar-se al llarg de les properes setmanes i mesos.